Un 90% de adhesión tuvo el primer día del paro asegura el gremio UnTER

UnTER gremio docencia en la provincia volvió a expresar con contundencia «su rechazo a la política de ajuste del gobierno provincial. Con más del 90% de adhesión, el primer día del paro convocado por UnTER evidenció el profundo malestar que atravesamos y se confirmó lo que el sindicato viene advirtiendo: sin respuestas concretas a las demandas salariales y laborales, el inicio del ciclo lectivo no podía desarrollarse con normalidad».

«La medida es el resultado de meses de reclamos sin respuestas y de la falta de convocatoria a paritaria. Lejos de abrir canales de diálogo, el gobierno provincial mantiene un discurso que desconoce el conflicto, no garantiza las condiciones edilicias y niega la realidad que viven los trabajadores de la educación. Hasta el momento, no hubo comunicación oficial ni intención de convocar a una nueva instancia de negociación».

El paro provincial de 48 horas se organizó «en nuestra provincia el 2/3 con movilización en Cipolletti en el marco del paro nacional de CTERA, lo que indica que el conflicto trasciende los límites de nuestra provincia con problemáticas estructurales en todo el sistema educativo del país. Las actividades continuarán este martes 03/03 con acciones locales en cada seccional».

Desde UnTER seguimos exigiendo:

Convocatoria urgente a paritaria.

Recomposición y aumento salarial.

Instituciones en condiciones.

Urgente derogación de las auditorias médicas.

Urgente regularización del funcionamiento del IPROSS

No al cierre de Cargos.

La contundencia del acatamiento demuestra que la docencia está organizada y dispuesta a sostener la lucha hasta obtener respuestas concretas.

¡Sin salario digno, sin condiciones laborales justas y sin diálogo real, no hay inicio posible!».