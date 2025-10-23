Tres policías están inputados por vejaciones y lesiones graves por pergarl a un hombre

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Reddit (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Pinterest (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Pocket (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para imprimir (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Tres policías de que prestan servicios en la localidad de Catriel fueron acusados por los delitos de vejaciones y lesiones graves tras la agresión a un hombre de esa localidad.

También se le formularon cargos a un joven de 25 años, vecino de la víctima.

La jueza de Garantías dio por formulado los cargos de vejaciones en concurso ideal con lesiones graves siendo responsables a título de coautores para los policías, mientras que el otro imputado recibió la calificación legal por el delito de lesiones graves.

Además, tras el pedido de la Fiscalía y con adhesión del abogado querellante, se ordenó la prohibición de todo tipo de contacto respecto a la víctima mientras dure la investigación, estipulada en cuatro meses.

Según expresó la fiscal, el hecho ocurrió el 2 de abril de 2025, minutos antes de las 19, sobre calle Bahamas. Hasta allí habría llegado la víctima de 59 años a bordo de su camioneta y en aparente estado de ebriedad. El hombre chocó el vehículo de su vecina lo que causó una fuerte discusión con la pareja de la mujer, un joven de 25 años.

Alertados por la situación, concurrieron al lugar tres policías dependientes de la Comisaría Novena; un Sargento, un Cabo Primero y un Agente. Le solicitaron al denunciante la documentación del vehículo, pero éste se subió a la camioneta e intentó irse, chocando nuevamente el vehículo de su vecina.

La parte acusadora expresó que los policías junto al joven redujeron al hombre en el piso y abusando de su autoridad, le propinaron golpes de puño y patadas en todo el cuerpo.

En la denuncia la víctima relató que perdió el conocimiento y despertó dentro del calabozo.

El informe médico dio cuenta de diferentes lesiones, entre las que destacan un traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento, lesiones contusas en el rostro que involucran partes blandas y fracturas de huesos del macizo facial, huesos nasales, arco cigomático, órbita izquierda. Dichas lesiones son de carácter grave.