Tres años de prisión en suspenso para un joven por causar la muerte de cinco personas en Ruta 3

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Reddit (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Pinterest (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Pocket (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para imprimir (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

La jueza María Laura Pinto, a cargo del Juzgado Correccional N.º 4, condenó a Carlos Emanuel Delgado Garay a la pena de 3 años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial para conducir vehículos por el plazo de 10 años, por haber ocasionado un incidente vial en el que murieron 5 personas.

Además, deberá cumplir reglas de conducta durante 3 años como fijar residencia, de la que no podrá ausentarse por más de 24 horas sin previo aviso al Juzgado, y someterse al cuidado del Patronato de Liberados.

Según la causa, investigada por la UFIJ N.º 1 a cargo del fiscal Cristian Aguilar, el hecho ocurrió el 30 de diciembre de 2020 cuando el acusado manejaba su vehículo -Jeep Renegade Sport- por la Ruta 3 kilómetro 864 y, por causas que se desconocen, invadió el carril contrario y produjo un impacto sobre el Peugeot 208 que circulaba de frente con tres ocupantes.

Como consecuencia de la colisión frontal de ambos vehículos murieron todos los ocupantes del Peugeot 208, Ivana Beatriz Arias, Sergio Gonzalo Barrionuevo y su bebe de 6 meses de edad. También, perdieron la vida los padres del conductor del Jeep, Nilda Raquel Bustos y Juan Carlos Delgado Garay.

El imputado fue condenado por el delito de homicidio culposo agravado por la conducción de un vehículo automotor y por la pluralidad de víctimas fatales.