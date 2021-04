Transporte que le perdió la valija a una jubilada deberá hacerse cargo

Una empresa de transporte de colectivos fue condenada a pagarle casi 40 mil pesos a una jubilada que viajó desde Mar del Plata a Cipolletti. Cuando llegó al Alto Valle advirtió que su equipaje no estaba en la bodega. Formuló reiterados reclamos y no consiguió respuestas. Después de unos días tuvo que comprarse vestimentas y objetos personales porque no los recuperó.