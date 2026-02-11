Trabaja en un carnicería y el año pasado cuando intentaba robar ganado lo detuvo ahora piden condenarlo

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

El Ministerio Público Fiscal solicitó que se condene a un hombre, acusado de haber intentado faenar ganado vacuno en un campo cercano a la localidad de San Javier. El hecho se produjo durante la madrugada del 27 de septiembre pasado.

De acuerdo con la acusación, el hombre —quien trabaja en una carnicería— ingresó junto a otras dos personas a un establecimiento rural con elementos aptos para la faena y perros. Alertado por la presencia de los individuos, el encargado del campo dio inmediato aviso a la Brigada Rural, lo que permitió la rápida intervención policial y la detención de los involucrados.

El hecho no llegó a consumarse y no se produjeron daños ni sustracción alguna. No obstante ello, la Fiscalía sostuvo que la conducta debe ser sancionada por la intención manifiesta y el inicio de ejecución del delito, circunstancia que —según explicó— se ve agravada tanto por la participación de tres o más personas como por la condición de carnicero del imputado.

Como sustento probatorio para avanzar en un acuerdo de juicio abreviado la Fiscalía detalló que cuenta con la denuncia, la declaración testimonial del encargado del campo que fue quien advirtió la presencia de los hombres y alertó a la Brigada Rural; las actas de procedimiento realizadas por el personal policial interviniente y el diversos elementos vinculados con la faena que fueron secuestrados en el lugar y en poder de los dos hombres detenidos. Sumó a ello los informes del gabinete de criminalística que realizó esa misma noche un relevamiento en el lugar, con resultado negativo en cuanto a restos de animales.

Asimismo, se llevaron adelante allanamientos en tres domicilios distintos y en el comercio donde trabaja el imputado. En este último caso, se dio intervención a personal municipal para evaluar y supervisar la situación vinculada a la presunta venta irregular de carne. Dicha investigación continúa en el ámbito de los organismos de sanidad y comercio correspondientes.

La fiscal explicó que, si bien el delito no se consumó, la intención de robo quedó acreditada, por lo que oportunamente se formularon cargos y se arribó a un acuerdo de juicio abreviado, previa consulta a la víctima, quien manifestó su conformidad con la resolución de este caso. En función de ello, el Ministerio Público Fiscal solicitó la imposición de una pena de dos años de prisión en modalidad condicional, con pautas de conducta que el hombre deberá respetar, bajo apercibimiento de que la pena pierda su carácter condicional y deba comenzar a cumplirse en el Complejo Penal.

Por su parte, la defensa no manifestó objeciones al acuerdo y el imputado reconoció haber intentado cometer el hecho. El juez de juicio interviniente, en tanto, aceptó el acuerdo y adelantó que en los próximos días dictará la correspondiente sentencia.