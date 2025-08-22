Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

En sus redes el presidente del Bloque de Juntos Somos Rio Negro y candidato a Senador publicó luego de la sesión de la Legislatura , para de lo que fue su participación y un fragmento de palabras que tuvo hacia el Vicegobernador.

López publicó «hoy dimos un paso clave para el futuro de Río Negro: se aprobó la Ley 80/20, que establece que cada empresa que se instale en nuestra provincia deberá contratar al menos un 80% de mano de obra rionegrina.

No es solo una ley, es una política de Estado que marca con claridad el rumbo de un proyecto de provincia: más inversiones, más oportunidades y más rionegrinos trabajando en su propia tierra.

Río Negro no se entrega, se defiende y se planifica. Con esta ley, garantizamos que cada peso invertido tenga impacto real en nuestras familias, en nuestros barrios y en nuestra economía.

Este es el camino: construir un futuro donde la riqueza que genera nuestra provincia se traduzca en trabajo y dignidad para nuestra gente.

La defensa nace acá.

Pero en su discurso en la sesión en la sesión de este jueves 21 de agosto López mirándolo a Pedro Pesatti le dijo «lo que estamos haciendo acá hoy es votar presente y futuro es votar trabajo, es votar dignidad es votar desarrollo, es votar integración, es votar federalismo todo eso somos nosotros presidente todo esto lo construimos juntos desde el año 2012 desde que usted era vicegobernador a la fecha».

«Todo eso fue el proyecto del producto de un trabajo conjunto de los rionegrinos pensando en una provincia con presente y con futuro por eso presidente la defensa nace acá pero no hay que olvidarse que necesitamos representantes allá que también nos defiendan y no nos entreguen porque los caños hoy estaban pasando Pedro Luro y Valcheta gracias presidente»