Lo Principal

«Todo esto lo construimos juntos desde el año 2012 desde que usted era vicegobernador a la fecha»

En sus redes el presidente del Bloque de Juntos Somos Rio Negro y candidato a Senador publicó luego de la sesión de la Legislatura , para de lo que fue su participación y un fragmento de palabras que tuvo hacia el Vicegobernador.

López publicó «hoy dimos un paso clave para el futuro de Río Negro: se aprobó la Ley 80/20, que establece que cada empresa que se instale en nuestra provincia deberá contratar al menos un 80% de mano de obra rionegrina.

No es solo una ley, es una política de Estado que marca con claridad el rumbo de un proyecto de provincia: más inversiones, más oportunidades y más rionegrinos trabajando en su propia tierra.

Río Negro no se entrega, se defiende y se planifica. Con esta ley, garantizamos que cada peso invertido tenga impacto real en nuestras familias, en nuestros barrios y en nuestra economía.

Este es el camino: construir un futuro donde la riqueza que genera nuestra provincia se traduzca en trabajo y dignidad para nuestra gente.

La defensa nace acá.

Pero en su discurso en la sesión en la sesión de este jueves 21 de agosto López mirándolo a Pedro Pesatti le dijo «lo que estamos haciendo acá hoy es votar presente y futuro es votar trabajo, es votar dignidad es votar desarrollo, es votar integración, es votar federalismo todo eso somos nosotros presidente todo esto lo construimos juntos desde el año 2012 desde que usted era vicegobernador a la fecha».

«Todo eso fue el proyecto del producto de un trabajo conjunto de los rionegrinos pensando en una provincia con presente y con futuro por eso presidente la defensa nace acá pero no hay que olvidarse que necesitamos representantes allá que también nos defiendan y no nos entreguen porque los caños hoy estaban pasando Pedro Luro y Valcheta gracias presidente»







situs togel dan slot togel toto petirtoto link situs toto slot slot seru slot 5000 5 bandar togel terpercaya link alternatif situs toto 10 situs togel terpercaya akun demo slot slot petir bandar lotre togel pragmatic demo slot bandar slot maxwin demo slot no limit bandar slot resmi link alternatif situs toto link slot maxwin Link slot pg soft SBOBET resmi Laman toto link alternatif situs toto togel 100 petirtoto togel 100 link situs toto slot maxwin x5000 agen sportsbook terpercaya situs toto login slot mahjong x15000 situs togel resmi toto agen slot tergacor bo slot resmi jackpot petirtoto link alternatif situs toto toto togel 4d slot petir merah login slot maxwin togel dan slot situs toto online situs toto login link alternatif petirtoto sportsbook petir toto slot petirtoto wap petirtoto slot petirtoto online petirtoto login BO togel toto slot link slot gacor BO slot pragmatic situs togel resmi toto agen togel terpercaya toto slot agen sportsbook rekomendasi link slot gacor toto slot 4D petirtoto petirtoto petirtoto situs toto agen togel resmi agen slot resmi situs toto login agen togel play