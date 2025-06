«Todas las rutas presentan un deterioro muy avanzado tenemos deformaciones de hasta 24 centímetros»

Señaló además que en Río Negro la situación es particularmente grave porque combina obras inconclusas con tramos que ya cumplieron su vida útil y otros que están destruidos por falta de controles de carga. “Tenemos deformaciones de hasta 24 centímetros en la Ruta 151. Es un peligro total y absoluto. El tránsito de camiones con áridos o materiales pesados destruye el asfalto”, remarcó.

Advirtió que hace más de 11 años se espera la reconstrucción del puente de Nahuel Niyeu y que existen siete contratos nacionales vigentes hace más de 15 años que impiden cualquier intervención de la Provincia. “No es sólo desidia, es falta de respeto al federalismo. Desde Buenos Aires no conocen ni les interesa conocer nuestras realidades”, dijo.

También cuestionó el incumplimiento de la ley que establece el uso de los fondos del impuesto a los combustibles. “En 2024, la Nación recaudó más de $2 billones. Cerca de $620.000 millones deberían haber ido a infraestructura vial. No se ven en ningún lado, ni en Río Negro ni en otras provincias que también están reclamando”, denunció.

Finalmente, explicó que el reclamo formal incluirá no sólo los informes técnicos, sino también el impacto en áreas clave como salud, seguridad y educación. “El Gobernador va a presentar todo esto. Queremos cuidar al rionegrino que se juega la vida todos los días. Y además, si no arreglan las rutas, la producción de Vaca Muerta no puede seguir saliendo así. No hay futuro energético si no hay infraestructura”, concluyó.