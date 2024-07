Tenía licencia por maternidad y la despidieron, deberán indemnizarla

La trabajadora ingresó primero a una sucursal de Neuquén y después la trasladaron a Cipolletti. Se desempeñaba como administrativa en el puesto de “cobradora de mora”. La Tarjeta Actual, firma condenada, es una empresa que brinda servicios financieros de manera privada, otorga a sus clientes préstamos personales, tarjeta de crédito y financiación en cuotas.

La mujer comunicó primero informalmente su embarazo y después lo acreditó mediante certificado médico. Se desempeñó hasta una semana antes del parto y después accedió a la licencia. Pero cuando le faltaban pocos días para reincorporarse recibió una carta documento.

“Debido a sus continuos y reiterados incumplimientos a las órdenes impartidas por sus superiores jerárquicos y considerando antecedentes y sanciones previas, nos consideramos injuriados por su nueva falta cometida, razón por la que lo despedimos por su exclusiva culpa y responsabilidad, desde el día de la fecha. Haberes y certificados a su disposición”, decía la misiva.

La mujer rechazó la causal del despido e intimó a la empresa a pagar las indemnizaciones correspondientes. Ante la falta de respuesta, inició acciones legales para reclamar la indemnización por despido arbitrario, el preaviso y otros rubros indemnizatorios según la Ley de Contrato de Trabajo, además de la indemnización especial por embarazo y la multa prevista en la legislación vigente.

Durante el proceso judicial, la Cámara del Trabajo evaluó que la empresa no presentó pruebas suficientes para justificar el despido con causa. Se determinó que los supuestos incumplimientos alegados ocurrieron mientras la trabajadora estaba de licencia, por lo que no podían considerarse válidos. Además, se comprobó que la empresa tenía pleno conocimiento del estado de embarazo y de su licencia de maternidad, lo que fortaleció la postura de la trabajadora.

El tribunal consideró que la mujer no recibió ningún tipo de sanción durante su relación laboral y que la empresa no logró demostrar las faltas imputadas. En consecuencia, el despido se calificó como incausado, y se ordenó a la empresa indemnizar a la trabajadora por antigüedad, preaviso, integración del mes de despido, haberes adeudados, vacaciones no gozadas, y otras compensaciones.

La sentencia también incluyó la indemnización especial por embarazo, prevista en el artículo 182 de la Ley de Contrato de Trabajo, que establece una compensación equivalente a un año de remuneraciones para casos de despido durante el periodo de protección de la maternidad.