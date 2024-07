«Tenemos los mejores sueldos docentes del país, no vamos a hacer una propuesta salarial que después no se pueda pagar»

El Gobernador se refirió a las paritarias en curso con el gremio docente, dijo que propusieron la incorporación de $30.000 del año pasado al básico, «lo que reclamaba Unter», y agregó que no pagarán el aumento de junio porque fue rechazado por el sindicato docente.

El Gobierno de Río Negro y el gremio docente UnTER estás en paritarias, pero los últimos cuatro días de paro dispuestos por los docentes, el primero de ellos en plena paritaria y con menos de 24 horas de anticipación, tensaron la cuerda. Llegaron las vacaciones y desde este martes volvieron a la mesa.

Este miércoles el gobernador Alberto Weretilneck explicó a la prensa en Dina Huapi con qué oferta fueron a la mesa y describió el clima.

-¿Hay riesgos de que no empiecen las clases la semana que viene?- preguntó El Seis Bariloche.

-Y el riesgo siempre está… lamentablemente con Unter, el riesgo siempre está- respondió el gobernador Alberto Weretilneck.

“Hubo paritaria, estuvo la ministra Ana Senesi y los vocales de Educación en la discusión. Hicimos una primera propuesta, que es lo que nos había pedido el gremio: nos exigía que los 30.000 pesos que habían quedado de la paritaria del año pasado se incorporen a los salarios básicos. Es lo que hicimos ayer, responder a la demanda del gremio. Propusimos que los 30.000 pesos se incorporen al salario básico a partir de julio”, señaló a Bariloche2000.

Dijo que el gremio “ahora nos agrega otro tipo de solicitudes y por eso estamos en cuarto intermedio hasta el jueves. Veremos si podemos acceder a alguna cosa más que nos permita evitar el paro”.

“Tenemos los mejores sueldos docentes del país, pero tenemos el riesgo de que no empiecen las clases, y no vamos a hacer una propuesta salarial que después no se pueda pagar”, agregó.

Negó que vayan a incorporar a la propuesta el aumento que habían ofrecido para los sueldos de junio: “lo que pasa es que ellos tomaron la decisión de ir a la medida de fuerza y retasaron lo que se había propuesto para junio”, afirmó.

“Por ahora no tenemos previsto ningún aumento en junio. No se repetirá esa suma porque fue rechazada”, remarcó.

