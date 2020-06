El magistrado es una de las tantas personas que en Viedma, participa de los grupos de trote, y ve cómo muchos de los habitantes de la Comarca, Viedma-Patagones no tiene los cuidados principales de salud para prevenir el contagio del coronavirus, pese a que no se tienen casos y se está en la Fase 5 en la Zona.

En Facebook Bustamante publicó: “recién llego de caminar por la costanera de Viedma, hoy tenía entrenamiento, pero por algunas cuestiones no pude ir. Me impresionó la cantidad de gente caminando y trotando por la costanera sin tapaboca, muchísima. Me genera mucha impotencia la falta de conciencia y de apego a la norma, porque la norma es clara, no podes salir de tu casa sin un tapaboca, tenemos la fortuna de no tener casos conocidos en nuestra comarca, pero si no nos cuidamos, cuánto durará esa situación??, antes que nada aclaro, no acepto el comentario de que es imposible caminar o correr con el tapabocas puesto, es cierto, pero sí podes subirlo y bajarlo cada vez que te cruzas con alguien. Además, el permiso que se nos dio, ante la ausencia de casos, es claro, no se puede salir sin ese implemento, está prohibido, será que tanto nos cuesta entender que la ley no es una sugerencia del estado??, la ley es una obligación.

Por otra parte , el juez en una de sus repuestas a los que les escribían, respondía:”otro dato importante, es la falta de empatía que demuestran muchos. Si llegase a retrotraerse la situación actual, para algunos solo significaría la imposibilidad de hacer ejercicio físico al aire libre, pero mucho más importante sería el daño para otras personas que recién ahora están recuperando sus trabajos producto de la apertura que permite el distanciamiento social que rige en la comarca, y eso si es muy grave”.