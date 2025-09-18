Tampoco hubo propuesta salarial para los docentes en la reunión paritaria

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

El Gobierno de Río Negro, mediante el Ministerio de Educación y Derechos Humanos, se reunió en un nuevo encuentro de paritarias con representantes del gremio docente UNTER.

Desde Educación se comunicó que se está trabajando de manera responsable en una propuesta salarial teniendo en cuenta la situación de incertidumbre macroeconómica que se vive a nivel nacional.

Es importante recordar dijo el Gobierno que en la última paritaria, el Gobierno de Río Negro realizó una propuesta la cual se complementa a los haberes de septiembre y que consiste en sumas fijas no remunerativas en concepto de Asignación Docente, por agente y por rango de antigüedad. También se determinó el pago de un bono no remunerativo por agente por única vez de $25.000 a abonar el próximo 24 de septiembre.

En este sentido, desde el Gobierno se volcarán todos los esfuerzos para poder ofrecer una propuesta para los haberes del mes de octubre, posible de cumplir y que no ponga en riesgo el funcionamiento de los servicios del Estado.

La compleja realidad económica nacional no brinda certezas para establecer números concretos lo cual lleva a tener la mayor responsabilidad a la hora de trabajar en la mencionada propuesta.

Finalmente desde Educación se propuso un cuarto intermedio para continuar trabajando de manera conjunta, lo cual fue rechazado por el gremio

Participaron de la paritaria en representación del Ministerio, la Secretaria de Educación, Silvia Arza; los Vocales Gubernamentales, Romina Procoppo y Fabio Sosa, la Secretaria General del Consejo Provincial de Educación, Claudia Tejeda, y la Directora General de Educación, Romina Faccio.

Por UNTER estuvieron la Secretaria General, Silvana Inostroza; el Secretario Adjunto, Gustavo Cifuentes, la Secretaria Gremial y de Organización, María Castañeda; y el Vocal gremial Marcelo Nervi, entre otras autoridades.