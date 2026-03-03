Suspendieron provisoriamente las elecciones en el Sindicato de los Viales

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

Una resolución de presidencia del Superior Tribunal de Justicia suspendió de manera cautelar las elecciones del Sindicato de Trabajadores Viales Provinciales, que estaban previstas para este jueves 5 de marzo.

La decisión se tomó por la cercanía de la fecha de votación, lo que hacía imposible resolver antes de ese día una apelación que está en trámite. El juez entendió que si la elección se realizaba, el planteo podía quedar sin efecto práctico.

El conflicto comenzó cuando un afiliado al sindicato denunció que fue excluido del padrón electoral y que no le permitieron participar del proceso interno. Presentó un amparo para que se revisara esa decisión. En primera instancia, ante un juez laboral, el planteo fue rechazado. El hombre apeló al Superior Tribunal de Justicia.

Ese proceso tiene continuidad, pero ante la inminencia de la elección, el trabajador -hoy jubilado- pidió una medida urgente para evitar que la elección se lleve a cabo. Ante esa situación, el STJ resolvió suspender el acto eleccionario.

La resolución no define el fondo de la discusión. Resta analizar la prueba para disponer en primer lugar si el Poder Judicial de Río Negro es competente para intervenir en este tema y luego, eventualmente, si la exclusión del afiliado fue correcta o no.

En la resolución, el juez dispuso dar paso a la intervención a la Procuración General para que opine sobre la competencia del Poder Judicial en el caso.