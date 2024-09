Suspenden al maestranza de la Universidad de Rio Negro acusado de abuso sexual y declarado culpable por la Justicia

Apenas conocido ayer el veredicto de culpabillidad resuelto por el Tribunal de Juicio en una causa por abuso sexual, la Universidad Nacional de Río Negro suspendió sin goce de haberes, hasta tanto recaiga sentencia judicial firme al no docente Horacio Rogelio Centanni.

Según lo difundido, la medida fue adoptada en el marco de lo que establece el Reglamento de Investigaciones Administrativas, Convenio Colectivo Nodocente y normas concordantes.

Por unanimidad, el Tribunal integrado por Marcelo Alvarez, Marcelo Chironi e Ignacio Gandolfi se pronunció por la culpabilidad del imputado de “abuso sexual con acceso carnal”, delito que el Código establece una sanción de entre seis y 15 anos de prisión.

El hecho ocurrió en agosto de 2022 y fue denunciado por la víctima ante la Justicia en marzo del año siguiente. Esa noche varios compañeros de trabajo acordaron una salida a un local nocturno donde fueron consumidas bebidas alcohólicas. Al retirarse del lugar el imputado le ofreció a su compañera acercarla hasta el domicilio, invitación que fue aceptada.

No obstante al llegar a la vivienda, el hombre ingresó a la casa para empezar a besar a su compañera y terminar manteniendo una relación sexual que la mujer con el tiempo sostuvo no consentir por estar alcoholizada y no sentirse atraída por los hombres.

A toda esa situación se sumó la actitud posterior de Centanni al llevar una bombacha que se había llevado de la casa de la víctima y dejarla en el escritorio de la mujer “a modo de trofeo”, haciendo referencia en tono de burla a la elección sexual de su compañera de trabajo y frente al resto de los integrantes de ese sector universitario.

El consentimiento a la relación sexual fue el eje de fundamentación en el juicio. Por un lado la fiscal Paula Rodríguez Frandsen y la abogada querellante Julia Mosquera sostuvieron que no existió tal consentimiento de parte de la mujer, reclamando al Tribunal que declarara culpable al imputado.

En tanto los abogados Manuel Maza y Luciano Perdriel solicitaron la absolución de Centanni fundamentando la existencia del consentimiento de la víctima.

Ayer el Tribunal lo declaró culpable sin que se conozcan –hasta el momento- los fundamentos que sin duda deben hacer referencia al consentimiento, lo cual marcará un precedente judicial y tangencialmente un pronunciamiento por la diversidad sexual.

Tanto la fiscal como la querellante y la víctima se pronunciaron conformes con el veredicto en la audiencia de ayer a la que no asistieron el imputado ni sus abogados defensores que la siguieron vía zoom.

SUMARIO ADMINISTRATIVO

Desde la Universidad Nacional de Río Negro se informó que en este caso, y en razón de la activación del Protocolo para la Actuación en Situaciones de Violencias Directas e Indirectas basadas en el Género de la UNRN por una denuncia formulada ante la UVDI Sede Atlántica, se instruyó en el 2023 un sumario administrativo respecto del nodocente, adoptando como medidas cautelares y de protección a la víctima la suspensión preventiva y una posterior reasignación de espacio laboral.

El comunicado agregó que desde que la Universidad fue notificada de la elevación a juicio y las fechas de sustanciación del debate, se suspendió la instrucción del sumario hasta la culminación de la causa penal, de acuerdo al artículo 114 del Reglamento de Investigaciones Administrativas.

En este marco, la Universidad Nacional de Rio Negro reiteró su firme compromiso con la adopción de la perspectiva de género en su cultura organizacional y con la erradicación de la violencia en todo el ámbito de su comunidad e informa a la comunidad universitaria y a la sociedad que tanto su Protocolo para la Actuación en Situaciones de Violencias Directas e Indirectas basadas en el Género como sus órganos de aplicación -las Unidades de Violencias Directas e Indirectas basadas en el Género y la Comisión de Violencias Directas e Indirectas Basadas en el Género (CoViDIG)- se encuentran en plena vigencia e intervienen ante cada una de las denuncias, o de oficio, acontecidas en el ámbito universitario.

Se destacó que este procedimiento rige para las relaciones laborales, educativas y/o de servicios que se desarrollen en el marco de cualquier dependencia de la Universidad Nacional de Río Negro.