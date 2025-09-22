Su perro atacó a una vecina y ahora deberá enfrentar una causa penal

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

El Ministerio Público Fiscal formuló cargos contra un hombre por las lesiones que su perro le ocasionara a una vecina al ingresar a su vivienda del barrio Los Fresnos, de Viedma. El delito endilgado es el de lesiones leves culposas.

En la audiencia, que se desarrolló en la mañana de hoy, la Fiscalía describió el hecho que se prudujo el 23 de junio pasado, alrededor de las 16.20 horas, “cuando un perro de raza Border Collie, de pelaje blanco y negro, salió de la vivienda de su dueño e ingresó al patio interno del domicilio de la víctima, ubicado en la misma cuadra”.

Agregó la acusación que allí “mordió a la mujer en la rodilla derecha”, provocándole una lesión por la que tuvo que ser atendida “en el hospital y posteriormente en un sanatorio privado, donde se le prescribió tratamiento antibiótico y la aplicación de vacuna antitetánica”.

Para sostener esta imputación, mencionaron como sustento probatorio la denuncia realizada por la mujer que detalló que al día siguiente cuando regresaba de su trabajo, volvió a encontrarse con el mismo perro en la vereda, frente al ingreso de su domicilio. En la presentación recordó que no era la primera vez que advertía al dueño acerca del comportamiento del can.

Agregaron además los certificados médicos que constataron lesiones de carácter leve, con un tiempo de curación estimado en siete días y un informe policial que corroboró la existencia del animal y la referencia de vecinos respecto de su circulación en la vía pública sin control.

En función de ello, la Fiscalía sostuvo que la conducta atribuida se encuadra en el delito de lesiones leves culposas, atribuyendo al imputado responsabilidad en calidad de autor, conforme a lo establecido en los artículos 45, 89 y 94 inciso primero del Código Penal.

La defensa pública en representación del hombre imputado no manifestó objeciones a formulación de cargos y adhirió al plazo de investigación de cuatro meses. Finalmente, el juez de garantías tuvo por formulados los cargos y dispuso la apertura de la investigación penal preparatoria por el término acordado por las partes.