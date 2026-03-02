«Sr. Gobernador no nos mienta más, su discurso y nuestra realidad laboral están en lugares opuestos»

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

Lo expresó Juan Carlos Sacelsi en un comunicado de prensa titulado «Este plan de lucha es parte de la resistencia frente a la falta de acuerdos con este». gobierno.

«En contra de un modelo que excluye a la clase trabajadora de una vida digna, restringe derechos, congela salarios por meses cada año, mantiene una visión sesgada de la realidad de las economías familiares, maneja los tiempos precarizando las condiciones salariales cada vez que en estos últimos años desconoce la existencia de la inflación y paraliza la movilidad salarial imponiendo bonos con la certeza plena que son pan para hoy y hambre para mañana.

Ojo con la narrativa diseñada para justificar la contratación de empresas que auditan y celebran los miles que ahorran, y cuidado con esto porque el sistema no tranquiliza, no justifica, impone verdades desautorizando lo argumentado por los profesionales de la salud especializados, haciendo que la vida de un trabajador enfermo sea un poco más indigna. Pero nada de lo importante cambia, sigue todo como si nada sucediera en la elite gubernamental, mientras los trabajadores enfermos o los familiares que cuidan tratan de resolver y resguardar su puesto de trabajo como pueden; nada importante cambia porque el dinero que dicen ahorrar no se refleja en mejoras de las condiciones laborales, ni de la salud pública, ni en la obra social decadente a la que nos someten.

Estamos en contra de este modelo que precariza las condiciones laborales cada vez que excluye a la clase trabajadora de una carrera laboral específica, manteniendo un escalafón dinosaurio que solo sirve para justificar las decisiones que el ministro de hacienda toma.

Estamos en contra del abuso de la burocracia para justificar los atrasos en las recategorizaciones, ya que el daño monetario es doble.

En contra de mantener por años a trabajadores precarizados usando los contratos y las horas cátedra (cuando claramente no son docentes); como collar de ahorque para que no puedan plantear reclamos.

Sr, gobernador el empleo público no se sostiene con discursos. Se sostiene con trabajadores que resuelven, sostienen, acompañan, curan, limpian, protegen y cada día vuelven a empezar a pesar de las circunstancias.

Sr. Gobernador no nos mienta más, su discurso y nuestra realidad laboral están en lugares opuestos, Usted con el gobierno nacional y nosotros con los rionegrinos», finaliza el comunicado.