Lo expresó el gremio de UPCN que conduce Juan Carlos Scalesi, en relación al pago de las sumas en bonos y en negro para los trabajadores estatales rionegrinos que anunció el gobernador Alberto Weretilneck.

Desde la UPCN, «denunciamos que la decisión públicamente expresada por el gobernador del pago unilateral del bono es una humillación a los trabajadores públicos rionegrinos y un maquillaje salarial; es una medida con un fuerte componente electoral que solo tiene sentido para calmar el descontento social abusando de la necesidad y desesperación de la gente.

El autoritarismo de este gobierno es inaceptable, no escuchar a los gremios es una forma de atacar a las instituciones democráticas. Recordemos que no hay acuerdo salarial en el Consejo de la Función Pública ante la última propuesta salarial.

No olvidemos que por años, la respuesta oficial siempre fue la misma: “no hay fondos», «hay que esperar», «la caja esta vacía», «no ingresa dinero a la provincia», «cayó la recaudación”; nunca hubo recursos para pagar de manera digna y unificada a todos; que paso? Tres días antes de la elecciones, si? Aparecieron los fondos para un bono!!!

Sr. Gobernador los recursos del pueblo rionegrino no son su billetera personal.