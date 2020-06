Soria le respondió a Carreras y pidió buscar ayuda “antes que la capacidad de atención del sistema de salud se vea superada”

Esta respuesta se suma al pedido público que, en el día de ayer, la intendenta María Emilia Soria hiciera preocupada por la situación sanitaria de Roca, solicitando más responsabilidad a las autoridades de Salud y de Seguridad, además de proponer pedir ayuda al gobierno nacional en la estrategia sanitaria y a Gendarmería para el control de circulación.

En su respuesta a la Gobernadora, Soria ratificó la firme voluntad del Municipio de Roca de seguir colaborando, como lo hace desde el primer día, con la Directora del Hospital Francisco López Lima y todo su equipo de trabajo.

Así mismo, en función de la preocupante situación sanitaria que atraviesa la ciudad, la Intendenta reiteró a la Gobernadora la propuesta de solicitar ayuda a Nación en la implementación de la estrategia sanitaria, y pedir refuerzos de Gendarmería para hacer más efectivos los controles en la circulación de personas.

“Este es un pedido que hace tiempo vengo planteando, mediante notas formales, a los Ministerios de Salud y de Seguridad, sin obtener respuesta a la fecha”, expresó la intendenta en la comunicación formal dirigida a la Gobernadora, y agregó: “Me interesa que el mensaje sea claro: no pretendo confrontar, sino buscar soluciones conjuntas a un problema que existe y que no se puede seguir negando. La seguridad es insuficiente y la estrategia sanitaria no está arrojando buenos resultados”.

La jefa comunal de Roca concluyó la nota sosteniendo: “Busquemos ayuda antes que la capacidad de atención del sistema de salud se vea superada”.