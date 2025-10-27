Soria ganó en Rio Negro y el candidato de Weretilneck, Facundo López no le pudo ganar a Villaverde y quedó tercero

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

La elección de este domingo para Diputados Nacionales y Senadores en Rio Negro le pegó un cachetazo al partido que Gobierna la provincia que aseguraba que ganaba la elección.

Fuerza Patria ganó las elecciones para senadores Nacionales en Rio Negro, con dos bancas y en segundo lugar la Libertad Avanza con una banca.

Para diputados Nacionales ganó La Libertad Avanza y en segundo lugar Fuerza Patria, con un disputado cada partido.

Quién no pudo sumar ni en la Cámara de Senadoras, ni en la de Disputados fue Juntos Somos Rio Negro, que en la voleta fue como Juntos Defendemos Rio Negro.

De esta manera desde el 10 de diciembre asumirán como senadores Martín Soria actual diputado Nacional y Ana Marks, actualmente legisladora en Rio Negro.

En Diputados renovará la banca Aníbal Tortoriello de la Libertad Avanza y Adriana Serquis de Fuerza Patria por la minoría.

La derrota más grande fue la sufrida por el partido provincial liderado por el Gobernador Alberto Weretilneck, que quedó en tercer lugar con su principal hombre de confianza Facundo López actual legislador provincial y la pareja del mandatario Andrea Confini secretaria de Energía de la provincia.