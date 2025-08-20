Lo Principal

Soria contra Villaverde y un vecino de Viedma que lo involucra con la narcopolítica, junto a Espert y Fred Machado

El diputado Nacional por Rio Negro Martín Soria de Unión por la Patria acusó de dipunarco a Lorena Villavarde, y nombró a un habitante de Viedma Claudio Ciccarelli involucrado en maniobras raras con Fred Machado.

Soria, la denuncia de los vínculos con el narcotráfico de los diputados nacionales Lorena Villaverde, José Luis Espert las realizó este miércoles en el Congreso de la Nación en la sesión de diputados donde se trataban los vetos del presidente javier Milei.

En su alocución, nombró en varias oportunidades a Claudio Ciccarelli un vecino de Viedma, que según el diputado es testaferro de Machado detenido por narcotráfico.

Soria se dedicó en su momento en la cámara, a denunciar todo lo que pasa con la diputada Nacional y cómo se maneja ella, con su novio y el vínculo político.







