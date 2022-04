El gremio en el comunicado también agregó, “son miserables y lamentables los dichos de Adrián Carrizo, que, alejados de toda veracidad, denotan mal intención e intentos fortuitos de poner a los trabajadores de la educación en contra de la sociedad”.

“Desde el sindicato, quienes seguimos formando parte, porque nunca nos cruzamos de vereda por intereses individuales; quienes, teniendo algunas diferencias metodológicas e ideológicas, seguimos apostando a lo colectivo; le requerimos, una vez más que en vez de ocupar su tiempo en opinar sobre situaciones y circunstancias que no le competen, haga su trabajo, que para eso el pueblo rionegrino le paga su salario. Este conflicto, es exclusiva responsabilidad de Carrizo, Jara Tracchia, Buteler, Stopiello y todos los funcionarios, que no convocaron a la UnTER en los tiempos comprometidos, pretenden que los docentes a punto de jubilarse paguen una deuda que le cabe a la patronal, no actualiza el valor de la movilidad por lo que muchos compañeros ponen desde hace varios años ya, dinero de sus bolsillos para poder llegar a sus escuelas, no realiza las obras y mantenimiento de las escuelas, miles de veces denunciadas por el sindicato y las comunidades educativas, no garantiza el funcionamiento de los comedores ni el transporte escolar, y podríamos seguir enumerando todas las “responsabilidades” que incumplen estos personajes vestidos de funcionarios.

No vamos a permitir que nos difamen y nos pongan, a los trabajadores, en el lugar de no empatizar con los estudiantes y las comunidades educativas, cuando todos y todas sabemos que fuimos y somos nosotros quienes hacemos que la educación funcione, que la rueda gire en las paupérrimas condiciones que nos toca trabajar a diario. Lo hemos demostrado en pandemia y lo seguimos haciendo.

No nos sorprende que nos amenacen con descuentos de días de paro; tampoco que intenten desprestigiar nuestra lucha. Sólo les decimos que no lograrán amedrentarnos. Somos un sindicato con 47 años de historia, que reclamamos condiciones dignas para enseñar y aprender; somos trabajadores de la educación, que ponemos nuestro cuerpo, nuestros recursos y nuestro tiempo extra cada vez que un/a estudiante lo necesita.

Este gobierno provincial es el único que tiene en sus manos resolver este conflicto, al que nos han empujado, dilatando los tiempos, improvisando, y mintiendo. Para que le quede claro a la sociedad quien es quien a la hora de emitir opiniones. Y sobre todo quien es el verdadero responsable de la situación en la que nos encontramos. Sean sensatos y resuelvan los problemas que les plantea el sindicato y no sigan agregando nuevos, lo único que hacen es evidenciar el estado permanente de tensión en que se encuentra este gobierno provincial.

La UnTER, siempre del lado de la defensa de los derechos de los trabajadores de la educación y la escuela pública. El gobierno, ¿de qué lado estará de acá en más?”.