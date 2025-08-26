Sólo 103 estatales quieren retirarse en Rio Negro de unos 12 mil comprendidos por el régimen de la Ley de Desvinculación voluntaria

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

A más de un año de impildada la nueva Ley de desvinculación Voluntaria para los estatales en Rio Negro, hasta ahora, el número de adhesiones es de 103 trabajadores.

En julio del 2024 el Gobierno de Rio Negro anunció que los agentes públicos de planta permanente dependientes del Poder Ejecutivo provincial y de los organismos de control interno, pueden adherirse al Régimen de Desvinculación voluntaria de la Ley N.º 5717, completando un formulario de adhesión en el área de Recursos Humanos de cada organismo.

Pasado más de un año la nueva Ley de Desvinculación voluntaria continua en vigencia y menciona que mejora la liquidación final a percibir, ya que aumentó el porcentaje de sueldos a pagar por año de antigüedad del agente. Quien adhiera al régimen percibirá una suma equivalente a 1,2 sueldos por año de antigüedad o fracción mayor a seis meses.

También se mantiene la cobertura de la obra social IPROSS durante un año, con los costos de aportes y contribuciones %100 bonificados para el o la afiliada, que serán afrontados por el gobierno provincial.

Otro beneficio son las exenciones en tributos provinciales. Quienes luego de desvincularse registren una alta tributaria unipersonal en alguna actividad económica en la provincia y quienes contraten personal desvinculado dentro de los 12 meses de la fecha de desvinculación, obtendrán la exención.

¿Cómo adherirse al régimen de desvinculación?

Quienes deseen acceder al régimen de desvinculación, deberán solicitar el Formulario de Adhesión en el área de Recursos Humanos de su organismo, completarlo y adjuntar certificados de antecedentes penales de la provincia de Río Negro y de reincidencia del Registro Nacional de Reincidencia.

Recursos Humanos inicia el trámite incorporando la certificación de servicios y un informe de la máxima autoridad de su jurisdicción, sobre la conveniencia de la desvinculación: se valorará en cada caso si las funciones que presta el o la agente podrán ser cubiertas sin contratación de personal y sin afectar la normal prestación del servicio público.

Por último, la Secretaría de la Función Pública emitirá el dictamen favorable o no favorable a la solicitud de desvinculación, verificando que se cumplan los requisitos y condiciones establecidas.

El Dictamen será notificado por el área de Recursos Humanos a la persona interesada. En caso de resultar negativo, no se podrá recurrir la decisión.

Si el dictamen resulta favorable, la persona interesada tendrá 5 días luego de ser notificada para aceptar o desistir de la desvinculación, y también para solicitar la revisión de errores en la liquidación realizada. Si acepta, el agente deberá presentar la renuncia al puesto de planta permanente.

Está excluído el personal policial, de servicio penitenciario y docente. También quienes perciban una jubilación, retiro o prestación equivalente, con excepción de quienes perciban una pensión derivada o directa por fallecimiento; quienes estén en un proceso penal o disciplinario con cargos que puedan derivar en sanción de cesantía o exoneración; quien al momento de la solicitud se encuentre en condiciones de jubilarse o le falten hasta 5 años para hacerlo; excluye a funcionarios y autoridades superiores; al personal transitorio y a quienes hayan presentado la renuncia aún estando pendiente la aceptación de la misma; también excluye a quien haya iniciado reclamo administrativo o demanda judicial contra la provincia (salvo las derivadas de la Ley de Riesgo de Trabajo).

Esta semana en diario Rio Negro publicó que el segmento estatal comprendido por el régimen alcanza a unos 12.000 estatales, pero que en total sólo son 103 son los interesados en retirarse voluntariamente de la administración pública por intermedio de la ley.

El listado de adhesiones está encabezado por el ministerio de Educación, con 46 formalizaciones. Son porteros ya que la ley actualizada no permite la incorporación de docentes, como tampoco, de policías y de penitenciarios. Esas exclusiones se argumentaron en que esos alejamientos generaban vacantes que exigirían nuevas designaciones.

El personal de apoyo en las escuelas también requiere de nombramientos y eso está ocurriendo.

La nómina continúa con la Agencia de Recaudación, con 12, y la cartera de Gobierno, con 11.

Seis renuncias sumaron en Vialidad y en el ministerio de Desarrollo Económico; cinco en Desarrollo Humano y cuatro en el Ipross.

Sigue el DPA, con tres presentaciones, mientras que dos se formalizaron en el IPPV, el ministerio de Seguridad y la Secretaría General. Una sola adhesión figuran en Contaduría, Idevi, Lotería, Obras Públicas, Hacienda, Salud y Energía.