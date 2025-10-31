Solicitan al Procurador General información sobre denuncias presentadas ante el Ministerio Público Fiscal

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

El legislador provincial Luciano Delgado Sempé presentó una nota dirigida al Procurador General de la Provincia de Río Negro, Dr. Jorge Crespo, solicitando información sobre las medidas adoptadas por el Ministerio Público Fiscal respecto de diversas denuncias realizadas oportunamente.

En su presentación, Delgado Sempé requirió conocer el estado de avance y las actuaciones realizadas en torno a:

▪︎ El estado de los hogares Cainas dependientes de la SENAF.

▪︎ La situación de los geriátricos en la provincia.

▪︎ La denuncia por incompatibilidad del señor Claudio Ciccarelli, quien siendo empleado público habría recibido concesiones de explotación de canteras de arena silícea.

El legislador destacó que la solicitud tiene como objetivo “garantizar la transparencia y el control institucional sobre temas que afectan directamente a la comunidad y al patrimonio público”.

“Es fundamental conocer si el Ministerio Público Fiscal ha actuado frente a denuncias de gravedad que involucran a organismos del Estado y posibles conflictos de interés”, señaló Delgado Sempé.