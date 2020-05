SITRAJUR recomienda no ir a trabajar a los empleados en Roca donde apareció un caso de coronavirus

El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras Judiciales de Río Negro (SITRAJUR) alerta a sus afiliados y trabajadores Judiciales en General, “que lamentamos tomar conocimiento de que se habría producido el primer caso de COVID19 en tribunales, localizado en la Ciudad Judicial de General Roca. Ante la lamentable novedad, recomendamos a trabajadores y trabajadoras de Roca, que no concurran a la Ciudad Judicial hasta tanto no se garanticen las medidas de sanitización profunda del edificio, no se garanticen todas y cada una de las medidas de higiene y bio seguridad, tanto como todos los insumos indispensables para la prevención del contagio de COVID19.

