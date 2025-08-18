Siete son las listas con candidatos a Senadores y diputados para octubre en Rio Negro

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

El Frente Renovador quedó sin candidatos en Fuerza Patria, pero se mantiene la alianza. Ninguno de los tres senadores que cumplen mandato se postulan para reelegir.

Con un puñado de definiciones el último día, siete listas formalizaron su presentación de candidatos para senadores y diputados nacionales en las elecciones del 26 de octubre, cuando Río Negro deberá elegir a tres senadores y dos diputados.

El diario Rio Negro publica que en la última semana, casi por goteo, a diario, las fuerzas políticas fueron cerrando sus definiciones. Hubo portazos y bajas en la alianza La Libertad Avanza, que finalmente irá sin el PRO; también dudas respecto de la permanencia del acuerdo en Fuerza Patria y algunos casilleros que se dirimieron en los últimos días con los aspirantes a las bancas que dejan los senadores Silvina García Larraburu (UxP), Martín Doñate (UxP) y Mónica Silva (JSRN); y los diputados Agustín Domingo (JSRN) y Aníbal Tortoriello (PRO), el único de los cinco que pretende continuar en su cargo, pero esta vez representando a la alianza libertaria.

En las listas hay figuras experimentadas en la política provincial y en elecciones. Entre ellos figuran tres diputados nacionales, cinco legisladores, dos funcionarios provinciales y uno nacional; y tres concejales en ejercicio.

Una de las últimas correcciones surgió este domingo después del mediodía en Primero Río Negro, el partido que comanda Ariel Rivero, quien también encabeza la lista de senadores, acompañado por la legisladora Yolanda Mansilla; mientras que el tramo de Diputados sufrió un cambio y encabezará el concejal de Bariloche por la misma fuerza, Facundo Villalba, secundado por la viedmense Gabriela Fernández.

La coalición Fuerza Patria, que tiene como partido troncal al PJ, finalmente dejó afuera de la lista al Frente Renovador que reclamaba el primero o segundo lugar en diputados, aduciendo un acuerdo previo. Pero la oferta fue de un espacio suplente que el partido de Sergio Massa no aceptó, aunque tampoco rompió la alianza ni decidió presentarse en soledad.

De este modo, se ratificó la idea inicial presentada a mediados de julio con Martín Soria como cabeza de la lista de senadores y la doñatista Ana Marks secundando. En Diputados, se consolidó la científica y referente de Patria Grande, Adriana Serquis, y el concejal barilochense Leandro Costa Brutten, propuesto por el espacio de Silvia Horne. La senadora Silvina García Larraburu estará afuera de las listas peronistas nacionales después de 12 años.

El oficialismo provincial irá con el sello de Juntos Defendemos Río Negro, con Facundo López y Andrea Confini como candidatos a senadores, ambos de estrecha confianza del gobernador Alberto Weretilneck. El tramo de Diputados lo encabeza el ministro Juan Pablo Muena, secundado por la reginense y arista María Eugenia Paillapi, un nombre que se incorporó en los últimos días.

La Libertad Avanza tuvo ensayos y cambios hasta el sábado. El jueves había cancelado el acuerdo el PRO que dio el portazo para presentar sus propios candidatos y un día antes del cierre se terminó de confirmar la nómina con Lorena Villaverde primera en la lista del Senado, acompañada por el delegado de Vialidad Nacional, Enzo Fullone, que ganó el espacio que pretendía el apoderado Damián Torres. En Diputados se consolidó Aníbal Tortoriello, de Creo, y Ailén Costa.

El PRO ratificó sus propios candidatos con el legislador Juan Martin y Claudia Bértora, para el Senado, y la barilochense Martina Lacour y Gastón Varela en Diputados.

El Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad fue la primera alianza en completar su nómina con Alhue Gavuzzo y Rafael Maigua para senadores y Paula Gramajo y Gabriel Musa como candidatos a diputados.

El Movimiento al Socialismo (MAS) es otro de los partidos que competirá con su sello propio porque no logró acordar con las otras fuerzas de izquierda. Esta propuesta estará encabezada por Mónica Martín como primera candidata al Senado y el histórico dirigente Aurelio Vázquez en segundo orden. Para Diputados lideran la dupla Aquiles Añazco Nieto y Micaela Fernández.

FUENTE: Diario Rio Negro