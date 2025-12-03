Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

Ante las declaraciones del legislador Facundo López, de Juntos Somos Río Negro, criticando mi proyecto para crear la Comisión de Costos de la Energía, el Gas y los Combustibles, quiero dejar en claro lo siguiente:

López ataca este proyecto porque no quiere transparencia.

No quiere que los rionegrinos sepan cuánto pagamos realmente la energía, cuánto cuesta generar, transportar y distribuir, ni cuál es el verdadero precio de los combustibles. ¿Por qué será? ¿A quién está defendiendo?

Mi abuelo decía: “El que nada debe, nada teme”.

Entonces, si no hay nada que ocultar, ¿por qué molesta tanto que se conozcan todos los costos?

La respuesta es simple:

Juntos Somos Río Negro quiere esconder lo que pasa con EdERSA y con el precio de los combustibles.

Quiere que los rionegrinos sigamos pagando tarifas impagables sin saber por qué, mientras EdERSA continúa sin mostrar los números reales de su negocio.

La estafa energética en Río Negro ya es un secreto a voces.

Y con los combustibles pasa lo mismo:

No sorprende la incomodidad cuando la señora Confini cobra alrededor de 70 millones de pesos por mes de YPF, y aun así la nafta aumentó más del 30% desde enero. ¿Cómo no van a querer tapar estos datos?

Mi proyecto no persigue otro objetivo que abrir las cuentas, poner todo sobre la mesa y terminar con la oscuridad que rodea a los servicios esenciales de los rionegrinos.

El pueblo tiene derecho a saber qué paga y por qué lo paga.

El que se opone a la transparencia, se está oponiendo a la gente.

No vamos a retroceder.

Vamos a seguir peleando para que las familias rionegrinas dejen de ser víctimas de abusos tarifarios y negocios que se hacen a sus espaldas.