“Si el gobierno no tiene soluciones que convoque a una mesa de crisis provincial”

Una de las delegadas que tomó la palabra le pidió escucha a la gobernadora “soy una madre joven cuyo sueldo no alcanza para mantener a mis hijos” y luego acotó que estamos en la calle porque “UPCN le pide que escuche, que como sindicato queremos dialogar, no aceptar propuestas cerradas que rebajaron tanto nuestros salarios”.

Trabajadores y trabajadoras de la UPCN marchamos a pie, en bicicleta y automóviles por las calles de diferentes localidades rionegrinas. Mónica Miranda, de Mesa Directiva dijo que “las mujeres sindicalistas tenemos voz en este gremio, pensamos y nos expresamos con libertad y somos escuchadas, cosa que el gobierno no hace” y agregó que “quieren llevarnos a una lucha de pobres contra pobres, pero no lo van a lograr. Hasta que el gobierno no llame al diálogo seguiremos en la calle y a los trabajadores que están en su casa o su oficina les decimos que salgan, que tenemos que hacernos escuchar. Un gobierno dura unos años y muchos de nosotros tenemos más de 30 años transitando la función pública y le guste a quien le guste y le pese a quien le pese (la UPCN) somos mayoría ”.

Luis Rosas, integrante de Mesa Directiva y referente del PSA expresó que “el gobierno engañó a los trabajadores de Salud y a todos los trabajadores y junto a algunos legisladores le dan la espalda a los compañeros. Han modificado leyes para una supuesta mayor democracia y lo que hicieron fue perjudicar a la democracia y la representatividad”.

Juan Carlos Scalesi expresó agradecimiento por la prensa que da espacio a toda la lucha que venimos llevando “porque muchos me dijeron que no pueden sacarnos por la radio o en los diarios porque Buteler los llama y les dice que si saca nuestros reclamos les cortan la publicidad” y agregó que lo mismo hicieron “con el director del hospital, quien ante su negativa a sancionar a quienes se manifestaban debió renunciar. Imaginen si aprietan así a un director y a la prensa, como no van a apretar a los trabajadores, por eso no sacan una Ley de Violencia Laboral que la UPCN presenta y vuelve a presentar, porque los primeros violentos son del propio gobierno que ningunea y maltrata a sus propios trabajadores”.

La UPCN seguirá manifestando, buscando formas, cuidándonos pero llevando este enorme malestar de todas y todos los trabajadores del Poder Ejecutivo de Río Negro con los salarios rebajados a más de la mitad.