El gremio de UPCN realizó una gran movilización en Viedma, con afiliados de varios lugares de la provincia.

El gremio que conduce Juan Carlos Scalesi, comenzó con la concentración en la esquina del hospital Zatti.

Desde ese lugar mancharon por las calles de la ciudad hasta llegar a la plaza San Martín y manifestarse frente a la casa de Gobierno de Rio Negro.

Desde UPCN manifestaron un enérgico repudio y «denunciamos públicamente el accionar de la Policía de Río Negro, que está deteniendo a los colectivos que trasladan a compañeros y compañeras del interior provincial que participaron pacíficamente de la jornada de protesta contra el ajuste salarial que sufren los trabajadores y trabajadoras del Estado.

Desde UPCN manifestaron un enérgico repudio y «denunciamos públicamente el accionar de la Policía de Río Negro, que está deteniendo a los colectivos que trasladan a compañeros y compañeras del interior provincial que participaron pacíficamente de la jornada de protesta contra el ajuste salarial que sufren los trabajadores y trabajadoras del Estado.

Los efectivos policiales están tomando fotos a las listas de pasajeros. ¿Con qué fin? Nos preguntamos desde el gremio.

Los efectivos policiales están tomando fotos a las listas de pasajeros. ¿Con qué fin? Nos preguntamos desde el gremio. Si el gobernador quiere saber quiénes se manifiestan, bastaba con asomarse: somos los trabajadores y trabajadoras públicas rionegrinos, en la calle, expresando nuestro hartazgo por ser sistemáticamente ignorados.

Reafirmamos nuestro compromiso con la protesta pacífica y el derecho constitucional a manifestarnos libremente. No vamos a permitir amedrentamientos ni persecuciones. Exigimos el cese inmediato de estas practicas intimidatorias, esas practicas antidemocraticas, esas practicas a las que nadie quiere volver a vivir.: somos los trabajadores y trabajadoras públicas rionegrinos, en la calle, expresando nuestro hartazgo por ser sistemáticamente ignorados.

Reafirmamos nuestro compromiso con la protesta pacífica y el derecho constitucional a manifestarnos libremente. No vamos a permitir amedrentamientos ni persecuciones. Exigimos el cese inmediato de estas practicas intimidatorias, esas practicas antidemocraticas, esas practicas a las que nadie quiere volver a vivir».