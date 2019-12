“Los legisladores del Frente de Todos pretender confundir a los rionegrinos, o están confundidos. Si algo no hizo el ex gobernador Alberto Weretilneck fue quebrar a la Provincia, por el contrario, la puso en marcha”. De esta manera, el presidente del bloque oficialista, Facundo López, salió a cruzar a la bancada opositora por las críticas al ex mandatario.

lunes 30 de diciembre de 2019