Sempé ratificó la denuncia por el alquiler de un helicóptero hidrante y las presuntas irregularidades en la Unidad de Criminalística de Viedma

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Reddit (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Pinterest (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Pocket (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para imprimir (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

El legislador del bloque Vamos con Todos, Luciano Delgado Sempé, ratificó ante el fiscal José Chirinos la presentación que había realizado ante la Procuración General y amplió su declaración en relación con el alquiler de un helicóptero hidrante y las presuntas irregularidades en la Unidad de Criminalística de Viedma.

Luego de ser atendido por el funcionario judicial, el legislador indicó que, tal como sucede habitualmente desde la bancada que integra, “las denuncias no sólo se efectúan desde lo mediático, sino también con la debida presentación ante la Justicia”.

“Cuando uno denuncia, tiene que ir a la Justicia, poner la cara y aportar las pruebas para que se investigue”, agregó.

En este sentido, el legislador detalló que “también fui a la Fiscalía Nº 2, a cargo de Francisco Marano, por el expediente de Claudio Ciccarelli por arenas silíceas. Dicho expediente está bajo la carátula ‘reservado’ y la Provincia no respondió ni un solo oficio”.

Cabe recordar que, en el mes de enero de este año, Delgado Sempé cuestionó duramente al Gobierno de Río Negro por el alquiler de un helicóptero hidrante por tres meses y por la suma cercana a los 7 millones de dólares.

Asimismo, solicitó al procurador general, Jorge Crespo, que se investiguen irregularidades en una unidad policial de Viedma, así como también una pauta millonaria otorgada mediante contratación directa.

Además, puso énfasis en el pronto esclarecimiento de un presunto abuso sexual en un CAINA de la SENAF en la capital provincial, lo que fue acompañado por la presentación de un pedido de informes desde el bloque Vamos con Todos.

Para cerrar, Luciano Delgado Sempé sentenció que “creo en las instituciones y en la obligación que tenemos como funcionarios públicos de no mirar para otro lado. La transparencia no se declama”.