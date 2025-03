Sempé quiere un debate público sobre el costo de energía e intereses por mora al titular del EPRE y al gerente de Edersa

La energía se tiene que pagar. Ahora, lo que no voy a permitir es que cobren intereses usureros como lo hace Edersa. Y este no es el único caso. Me llegan casos a diario de gente que ya no sabe cómo pagar su factura ante los aumentos desmesurados de la empresa, con intereses imposibles de afrontar».

El parlamentario denunció una vez más el abuso tarifario de la empresa distribuidora de energía Edersa y la falta de control por parte del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE).

En febrero, Río Negro volvió a ser la provincia con la energía más cara del país, una situación que se agrava aún más con los intereses usureros que Edersa aplica a quienes se atrasan en el pago de sus facturas.

«Las familias y los comerciantes rionegrinos no sólo pagan la energía más cara de Argentina, sino que también son víctimas de intereses desproporcionados que superan el 400% en algunos casos. La única verdad es la realidad, y las boletas lo demuestran», expresó Delgado Sempé.

Ante esta situación, el legislador desafió públicamente al gerente de Edersa, Fernando Salice, y al titular del EPRE, Juan Justo, a participar en una audiencia pública en General Roca. «Los invito a que vengan y muestren los números frente a los vecinos y vecinas, para que todos puedan ver el cuadro tarifario nacional, cuánto gana Edersa y cuánto cobran en intereses por mora. Basta de mentiras y atropellos», sostuvo.

El legislador recordó que «a eso se habían comprometido en la Cámara de Agricultura, Industria y Comercio de General Roca. Se sacaron la foto y prometieron armar una mesa de trabajo para transparentar los números y nunca más volvieron».

Delgado Sempé recordó que Edersa gestiona un servicio público y, por lo tanto, no debería aplicar intereses usurarios. «El acceso a la energía es un derecho esencial para la vida, no un negocio para unos pocos. La complicidad del EPRE con esta situación es inaceptable», concluyó.

El legislador reafirmó su compromiso de seguir denunciando y exigiendo respuestas a quienes tienen la responsabilidad de garantizar un servicio accesible y justo para todos los rionegrinos.