Seis mujeres detenidas en Rio Negro en un gran operativo policial donde secuestraron drogas

Un amplio despliegue de la Policía de Río Negro permitió desarticular tres puntos de venta de drogas en el barrio 1224 Viviendas y en el barrio Mercantil de Cipolletti.

El operativo fue el resultado de tres meses de trabajo investigativo en el terreno, con un fuerte protagonismo de la Subcomisaría 79° y la Delegación Toxicomanía, las que recopilaron información clave para dar un golpe certero contra el narcomenudeo.

La investigación surgió a partir de datos obtenidos por personal que cumple funciones en el barrio. Con paciencia siguió de cerca los movimientos en distintos domicilios relacionados. Esos aportes resultaron decisivos para confirmar que en las viviendas de las calles Celedonio Flores al 2000, junto a otra ubicada en calle Colombia al 2300, se organizaba la venta de estupefacientes a nivel barrial.

Con esa base de información se logró la autorización del Juzgado Federal de Roca para los allanamientos. Desde el Ministerio de Seguridad se repasó cada detalle del procedimiento coordinado, que incluyó a la División Toxicomanía de Cipolletti y Catriel y al Grupo Especial COER. La estrategia de actuar de manera simultánea en los tres domicilios fue clave para evitar fugas, asegurar pruebas y garantizar la seguridad de los vecinos durante la intervención.

Los resultados fueron contundentes: se incautaron 1.300.000 pesos en efectivo, cocaína y marihuana fraccionadas en envoltorios listos para la venta, balanzas de precisión, teléfonos celulares y una sustancia en polvo blanco que será analizada para determinar su composición. El hallazgo de este material indica que en los domicilios no solo se almacenaban drogas, sino que también se preparaban para su comercialización.

En total, seis mujeres quedaron vinculadas a la causa por su participación en la actividad delictiva. Más allá de las medidas judiciales, lo que quedó demostrado es que el trabajo de la Policía de Río Negro fue decisivo para desarticular estos puntos de distribución que afectaban a uno de los barrios más populosos de la ciudad.

Este golpe al narcomenudeo refuerza la importancia de la coordinación entre distintas áreas de la fuerza provincial. El aporte inicial de la Subcomisaría 79°, la investigación de Toxicomanía y el despliegue del COER se complementaron para ejecutar un procedimiento seguro y exitoso.

El Ministerio de Seguridad ratifica, con este operativo, su compromiso de seguir trabajando en cada barrio para reducir los circuitos de venta de drogas y fortalecer la seguridad ciudadana en toda la provincia.