Secuestras nueve plantas de marihuana Allanamiento con secuestro de elementos y plantas de cannabis en Viedma
Este miércoles por la mañana, personal de la Comisaría 38° de Viedma llevó adelante una diligencia de allanamiento en un domicilio ubicado en calle 9 al 400.
El procedimiento arrojó resultado positivo, procediéndose por parte del Gabinete de Criminalística al secuestro de un kit de limpieza de armamento marca Hoppe’s 9 Rifle Cleaning. Asimismo, personal de Toxicomanía incautó 19 plantas que, tras el test orientativo, dieron resultado positivo para cannabis sativa. Las actuaciones quedaron a disposición de la autoridad judicial interviniente.
Debe estar conectado para enviar un comentario.