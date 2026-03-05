Secuestras nueve plantas de marihuana Allanamiento con secuestro de elementos y plantas de cannabis en Viedma

jueves 5 de marzo de 2026

Este miércoles por la mañana, personal de la Comisaría 38° de Viedma llevó adelante una diligencia de allanamiento en un domicilio ubicado en calle 9 al 400.

El procedimiento arrojó resultado positivo, procediéndose por parte del Gabinete de Criminalística al secuestro de un kit de limpieza de armamento marca Hoppe’s 9 Rifle Cleaning. Asimismo, personal de Toxicomanía incautó 19 plantas que, tras el test orientativo, dieron resultado positivo para cannabis sativa. Las actuaciones quedaron a disposición de la autoridad judicial interviniente.