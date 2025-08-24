Secuestran un colectivo en San Javier por evadir un control y transportando gente sin autorización

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Reddit (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Pinterest (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Pocket (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para imprimir (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Efectivos de la Comisaría 41° de San Javier, procedió este viernes al secuestro preventivo de un colectivo que circulaba sin la habilitación correspondiente, transportando pasajeros en infracción a la normativa vigente.

El operativo se desarrolló en horas de la tarde cuando personal policial, en conjunto con inspectores de transporte, detectó que un colectivo evadió un control en la intersección de Camino 24 y Ruta Nacional Nº 3.

Tras ser interceptado en inmediaciones y trasladado a la unidad policial para su correcta identificación, se constató que en el interior del colectivo se encontraban 13 pasajeros, y que el rodado no contaba con la habilitación de transporte otorgada por la Secretaría de Transporte de Río Negro, la Revisión Técnica Obligatoria (RTO), ni con el Seguro contra terceros transportados y tampoco el conductor tenía la Licencia Nacional de Conducir categoría “D” emitida por centro CELD.

Ante esta situación, se procedió a la retención del vehículo y a la desafectación del servicio, en el marco del Decreto Provincial 2008/1985, en adhesión a la Ley Provincial N.º 651. También se retuvieron de forma preventiva la licencia de conducir y la cédula de identificación del vehículo, conforme al artículo 72 inciso B) de la Ley Nacional de Tránsito 24.449.