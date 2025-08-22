Lo Principal

Secuestran un auto mellizo en Viedma en un control de prevención de la policía

Este jueves po rla noche, el personal policial de la Comisaría 1° de Viedma llevó a cabo el secuestro preventivo de un automóvil, tras detectar irregularidades en sus documentos y en el número de chasis.

El procedimiento se llevó a cabo en la intersección de las calles Hilario Lagos y Saavedra, donde los agentes realizaban tareas de prevención.

Al cotejar el número de chasis grabado en los cristales con el registrado en la documentación, los efectivos constataron que no coincidían, generando sospechas de que se trataba de un vehículo “mellizo”, es decir, con identificación adulterada o duplicada. A pesar de los intentos de los policías por localizar al responsable en el lugar, nadie se presentó. Vecinos consultados indicaron no conocer ni al vehículo ni a su propietario.

El fiscal en turno dispuso el secuestro preventivo del automóvil y el inicio de actuaciones por presunta infracción al Código Penal. El Gabinete de Criminalística realizó pericias en el lugar, y el vehículo fue trasladado por personal de tránsito municipal para su custodia en la sede policial, a la espera de avances en la investigación.






situs togel dan slot togel toto petirtoto link situs toto slot slot seru slot 5000 5 bandar togel terpercaya link alternatif situs toto 10 situs togel terpercaya akun demo slot slot petir bandar lotre togel pragmatic demo slot bandar slot maxwin demo slot no limit bandar slot resmi link alternatif situs toto link slot maxwin Link slot pg soft SBOBET resmi Laman toto link alternatif situs toto togel 100 petirtoto togel 100 link situs toto slot maxwin x5000 agen sportsbook terpercaya situs toto login slot mahjong x15000 situs togel resmi toto agen slot tergacor bo slot resmi jackpot petirtoto link alternatif situs toto toto togel 4d slot petir merah login slot maxwin togel dan slot situs toto online situs toto login link alternatif petirtoto sportsbook petir toto slot petirtoto wap petirtoto slot petirtoto online petirtoto login BO togel toto slot link slot gacor BO slot pragmatic situs togel resmi toto agen togel terpercaya toto slot agen sportsbook rekomendasi link slot gacor toto slot 4D petirtoto petirtoto petirtoto situs toto agen togel resmi agen slot resmi situs toto login agen togel play