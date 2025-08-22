Secuestran un auto mellizo en Viedma en un control de prevención de la policía

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Reddit (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Pinterest (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Pocket (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para imprimir (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Este jueves po rla noche, el personal policial de la Comisaría 1° de Viedma llevó a cabo el secuestro preventivo de un automóvil, tras detectar irregularidades en sus documentos y en el número de chasis.

El procedimiento se llevó a cabo en la intersección de las calles Hilario Lagos y Saavedra, donde los agentes realizaban tareas de prevención.

Al cotejar el número de chasis grabado en los cristales con el registrado en la documentación, los efectivos constataron que no coincidían, generando sospechas de que se trataba de un vehículo “mellizo”, es decir, con identificación adulterada o duplicada. A pesar de los intentos de los policías por localizar al responsable en el lugar, nadie se presentó. Vecinos consultados indicaron no conocer ni al vehículo ni a su propietario.

El fiscal en turno dispuso el secuestro preventivo del automóvil y el inicio de actuaciones por presunta infracción al Código Penal. El Gabinete de Criminalística realizó pericias en el lugar, y el vehículo fue trasladado por personal de tránsito municipal para su custodia en la sede policial, a la espera de avances en la investigación.