Secuestran motos en controles de tránsito y por detección de las cámaras del 911 en Viedma

En el marco de los operativos de prevención y control vehicular, personal de la Comisaría 1° de Viedma junto a inspectores de tránsito municipal realizaron dos procedimientos que finalizaron con el secuestro de motocicletas por circular sin la documentación obligatoria.

El primer hecho ocurrió en la noche del viernes en la intersección de las calles 25 de Mayo y Brown, donde efectivos policiales identificaron a dos hombres mayores de edad que se desplazaban en una motocicleta sin chapa patente. El conductor, de 40 años no contaba con licencia de conducir ni seguro obligatorio, por lo que se solicitó la presencia de tránsito municipal. Minutos después, los inspectores se presentaron en el lugar, labraron las actas correspondientes y procedieron al secuestro del rodado.

El segundo procedimiento tuvo lugar durante la madrugada del sábado, cuando operadores del 911 detectaron por cámaras de seguridad a dos adolescentes trasladando una moto de tiro en la esquina de Saavedra y Buenos Aires. Personal de la Comisaría 1° logró interceptarlos e identificarlos, ambos de 17 años. Los jóvenes circulaban con dicho rodado sin licencia, sin cédula verde y sin seguro, por lo que nuevamente se convocó al área de tránsito municipal, que finalmente procedió al secuestro del vehículo.

En ambos casos, los motociclistas no pudieron acreditar ni la propiedad del rodado ni la habilitación legal para conducir.