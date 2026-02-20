Secuestran en un allanamiento en Viedma partes de motos robadas en Bahía Blanca

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

La Comisaría 30° de Viedma este jueves 19 a las 18:30 inició una diligencia de allanamiento ordenada por exhorto del Juzgado de Bahía Blanca, a solicitud del agente fiscal de Carmen de Patagones. El procedimiento se llevó a cabo en un domicilio ubicado sobre calle Río de los Sauces al 200, de esta ciudad.

La medida judicial arrojó resultado positivo, procediéndose al secuestro de una rueda rodado 21 con mordaza de freno color rojo y barrales con grabado de autopartes; un horquillón con grabado de autopartes, con rueda rodado 18; un juego de barrales; un tanque de nafta color negro; una cadena de motocicleta; una caja de filtro de aire y un guardabarros delantero color negro en su parte exterior y amarillo en el interior.

Los elementos incautados quedaron a disposición de la magistratura interviniente, en el marco de la investigación en curso.