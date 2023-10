¿Se terminó el encanto? la pregunta que se hace UPCN por la relación de Aguiar con Carreras

Después de más tres años de cogobierno, aprobando negociaciones salariales en perjuicio de los trabajadores, destruyendo la carrera administrativa, en defensa de un Convenio Colectivo de Trabajo absurdo que deja a los salarios fuera del mismo, renunciando a la relación de paridad, bandeándose entre el poder y la violencia, destruyendo como forma de mantenerse en la palestra mediática, usando el poder para beneficiarse de la justicia; etc, etc, etc, por fin aflora el cinismo del dirigente.