Se sorteó el auto 0km de la Cooperadora del Hospital Zatti y hay una ganadora

La rifa anual de la Comisión Cooperadora del Hospital Zatti: se sorteó el Fiat Cronos 0 km y los premios finales.

zatt

La Asociación Cooperadora del Hospital Zatti informa los resultados del sorteo final de la Rifa Anual, realizado el 30 de septiembre de 2025 por Quiniela Rionegrina Nocturna.

-Primer premio

Con el Nº 176, la Sra. Susana Valencia resultó ganadora de un FIAT Cronos 0 km.

-Segundo premio

Con el Nº 085, la Sra. Mariela Cambarieri ganó una Notebook Dell Mod. 3250, donada por la familia Alzueta.

-Tercer premio

Con el Nº 568, la Sra. Doraliza Andrade ganó un cuadro pintado y donado por Susana Milicich.

-Cuarto premio

Con el Nº 018, la Sra. Mabel Lovera ganó un cuadro pintado y donado por Rodolfo Guerrisi.

-Quinto premio

Con el Nº 962, la Sra. Myriam Zabaletta ganó un cuadro pintado y donado por Juan Marchessi.

Con este sorteo concluye la edición 2024/2025 de la Rifa de la Cooperadora del Hospital Zatti. La Asociación agradece profundamente a todas las personas que colaboraron y participaron de esta iniciativa solidaria.

Para quienes quieran sumarse a la próxima edición de la rifa, les informamos que estará disponible a partir de fines de noviembre.