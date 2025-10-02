Se sorteó el auto 0km de la Cooperadora del Hospital Zatti y hay una ganadora
La rifa anual de la Comisión Cooperadora del Hospital Zatti: se sorteó el Fiat Cronos 0 km y los premios finales.
La Asociación Cooperadora del Hospital Zatti informa los resultados del sorteo final de la Rifa Anual, realizado el 30 de septiembre de 2025 por Quiniela Rionegrina Nocturna.
-Primer premio
Con el Nº 176, la Sra. Susana Valencia resultó ganadora de un FIAT Cronos 0 km.
-Segundo premio
Con el Nº 085, la Sra. Mariela Cambarieri ganó una Notebook Dell Mod. 3250, donada por la familia Alzueta.
-Tercer premio
Con el Nº 568, la Sra. Doraliza Andrade ganó un cuadro pintado y donado por Susana Milicich.
-Cuarto premio
Con el Nº 018, la Sra. Mabel Lovera ganó un cuadro pintado y donado por Rodolfo Guerrisi.
-Quinto premio
Con el Nº 962, la Sra. Myriam Zabaletta ganó un cuadro pintado y donado por Juan Marchessi.
Con este sorteo concluye la edición 2024/2025 de la Rifa de la Cooperadora del Hospital Zatti. La Asociación agradece profundamente a todas las personas que colaboraron y participaron de esta iniciativa solidaria.
Para quienes quieran sumarse a la próxima edición de la rifa, les informamos que estará disponible a partir de fines de noviembre.
