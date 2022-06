Se reunió el peronismo en San Antonio con duras críticas al Gobierno Provincial

La convocatoria fue impulsada por la Unidad Básica Benito Martino que conduce Mario Schachtel y de la que participa activamente el legislador Luis Noale.

“El peronismo no es furgón de cola de nadie, no tiene precio, no se negocia, no se vende, el peronismo es la columna vertebral de todo el movimiento, de nuestros ideales y de nuestra ideología, no va a ir acompañando ningún negocio espurio para cuidarle el carrito a algún intendente que tiene miedo, a los peronistas no nos van a usar para meternos en la interna de otro partido, en Buenos Aires que se ocupen de sus cosas, de sus bancas de sus negocios, porque el peronismo de Río Negro hoy está acá”, dijo la intendenta de General Roca María Emilia Soria.

La presidente del bloque de legisladores, María Eugenia Martini coincidió con la jefa comunal al preguntarse “a qué derecha nos dicen que tenemos que combatir si Juntos Somos Río Negro fue el gerente de Macri durante cuatro años, fue el representante del macrismo en Río Negro. Digamos las cosas como son, vayamos sin dobleces, el peronismo siempre fue independencia económica, no endeuda en dólares. Hoy Rio Negro debe más de 60 mil millones de pesos, y ahora no saben cómo pagarle el sueldo a nuestros trabajadores”.

Martini resaltó que “el peronismo está más vivo que nunca” y pidió a la militancia que “volvamos a enamorar, con franqueza, con honestidad, diciendo lo que podemos y lo que no podemos pero dando la cara, no podemos permitir que quieran llevar al peronismo a cualquier lado. El Gringo Soria llegó al gobierno enfrentando las definiciones de Buenos Aires porque somos rionegrinos y rionegrinas y esas son las banderas que tenemos que defender”.

El intendente de Sierra Grande, Renzo Tamburrini, afirmó que “es necesario recuperar la mística porque nos va a dar la fuerza para enfrentar lo que se viene, ser opción de gobierno. Hubo compañeros que canalizaron la voluntad del resto de la comunidad y le pusieron precio”, criticó.

“Necesitamos que los militantes interpreten que nosotros no tenemos precio. El PJ tiene representación nacional, provinciales, local, barrial, institucional, afiliados, estructura, organización, tiene todo lo que tiene que tener un partido político que nos lleve al gobierno. Tiene precandidatos y va a tener mucho más, y va a tener proyecto político que nos va a representar. El partido Justicialista rionegrino tiene todo para tener un proyecto poltico propio, con sus propios candidatos”, destacó.

El titular del Distrito 20 de Vialidad Nacional, Gustavo Casas, criticó al gobierno provincial y dijo que tenemos una provincia maravillosa. Nos toca una tarea titánica, esto es para valientes, les deseo la felicidad del mundo porque vamos a recuperar la Provincia y los Municipios”.

Uno de los anfitriones, Luis Noale, aseguró que”lo que queremos es recuperar la vocación d poder. Esperemos que desde este lugar aportemos un granito de arena para recuperar la mística que perdió este partido, que desde este lugar acompañemos y empecemos a movilizar el peronismo que tanta falta nos hace. Terminemos con la militancia de las redes, hay que hacerla mirando a la cara, poniendo a la cara. Coincidimos todos en un objetivo en común, que nuestro movimiento no se vende, no se alquila, no se regala”.

La bienvenida la había dado el secretario general de la Unidad Básica local, Mario Schachtel quien destacó que “la lealtad no se compra”.

Estuvieron presentes una veintena de Unidades Básicas de toda la Provincia, los intendentes Fabian Pilquinao, Tamburrini y Soria, concejales, revisores de Cuentas, los legisladores Pablo Barreno, José Luis Berros, Ignacio Casamiquela, Daniela Salzotto, Alejandro Marinao, Noale, y Martini, funcionarios de organismos nacionales y más de 200 simpatizantes de diferentes localidades rionegrinas.