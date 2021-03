Se retoma la vacunación para los adultos mayores en el hospital Zatti

El vacunatorio armado en las instalaciones del gimnasio municipal ‘Fioravanti’ recibirá durante este miércoles a la tarde y la mañana del jueves a personas adultas mayores de 70 años y también se comenzará con las aplicación de las primeras dosis a mayores de 60. Además, durante la mañana se vacunará a 38 personas mayores de 70 en sus domicilios.

La prioridad de inmunización está puesta ahora en las personas del rango etario mayores de 60 y luego se continuará con el resto de la población. Esto se definió de acuerdo a los índices de mortalidad y morbilidad arrojados en la etapa anterior de la pandemia.

Por otro lado, ante el contexto actual generado por el ingreso al país de las nuevas cepas de COVID-19, que presentan altos índices de contagio, solicitamos a toda la comunidad -a quienes recibieron la vacuna y a quienes no- tomar todas las medidas de cuidado necesarias para evitar situaciones sanitarias extremas como las que vivimos meses atrás. En este sentido, es imprescindible el compromiso personal de cada uno en el cuidado y seguir usando barbijo siempre al salir y en el trabajo; lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón o rociar con alcohol en gel; evitar reuniones sociales en lugares cerrados; mantener la distancia de 2 metros al hablar con otra persona; no compartir el mate ni la vajilla; toser y estornudar en el pliegue del codo; limpiar los objetos que usamos frecuentemente; no tocarnos la cara y ventilar los ambientes.