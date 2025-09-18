Se registraron 56 denuncias de acoso laboral en el primer semestre de 2025 en Rio Negro

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

Durante los primeros seis meses de 2025, el Poder Judicial de Río Negro tramitó 56 denuncias por acoso laboral. Desde la entrada en vigencia de la Ley 5631, en marzo de 2023, las Cámaras del Trabajo han recibido un total de 406 demandas por violencia en el ámbito laboral.

La Ley de Procedimiento Laboral 5631 rige en la provincia desde el 16 de marzo de 2023. En materia de violencia, su artículo 72 habilita la promoción de un juicio sumarísimo cuando una persona dependiente resulta víctima de acoso en el entorno laboral.

La norma contempla la violencia, el acoso o cualquier comportamiento que busque provocar, directa o indirectamente, daño físico, psicológico o moral. Este puede manifestarse como amenaza o acción consumada, ejercida por superiores jerárquicos, colegas del mismo rango o personas de menor jerarquía.

Las actuaciones deben regirse por los principios de celeridad, reserva, confidencialidad, autonomía, gratuidad y no revictimización. Las denuncias pueden presentarse por medios digitales, electrónicos, telefónicos o cualquier otra vía disponible.

La Ley 5631 es única en el país, ya que permite la litigación remota e incorpora un capítulo específico sobre violencia laboral.

Durante el primer semestre de 2025, el fuero Laboral recibió 1.810 expedientes nuevos. En ese mismo período se dictaron 2.187 sentencias que pusieron fin a causas y se realizaron 1.825 audiencias, entre conciliaciones y vistas de causa.

La información forma parte del relevamiento semestral realizado por el Centro de Planificación Estratégica del Superior Tribunal de Justicia.

El fuero Laboral provincial está compuesto por una Cámara del Trabajo en Viedma, dos en Roca, otras dos en Bariloche y una en Cipolletti. Todas administran sus causas mediante el modelo de Oficinas de Tramitación Integral, que separa las funciones jurisdiccionales de las administrativas. Estas oficinas gestionan tareas como ejecuciones de sentencias, homologaciones, liquidaciones, transferencias y pagos, entre otras.