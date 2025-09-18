Lo Principal

Se realiza este viernes la consulta pública sobre el proyecto de ampliación del Centro Cultural de Viedma

La Municipalidad de Viedma convoca a la comunidad a participar de la consulta pública sobre el proyecto de puesta en valor, ampliación y refuncionalización del Centro Municipal de Cultura, que se llevará a cabo mañana, viernes 19 de septiembre.

Las acreditaciones se realizarán desde las 9 hasta las 10.30 hs en el propio edificio, mientras que la audiencia comenzará a las 11 hs
Con el objetivo de garantizar la participación ciudadana, también se habilitará un link (https://meet.google.com/qgm-tayr-fxm) para seguir la transmisión de manera virtual a través de las plataformas digitales.

La finalidad de esta instancia es dar a conocer las características del proyecto y los fundamentos de su ejecución.
Este mecanismo de participación ciudadana, incluye la recepción de consultas.

Durante la audiencia, tanto los presentes en el Centro Municipal de Cultura como los participantes virtuales podrán hacer preguntas, que serán respondidas en orden. Aquellas que no se alcancen a responder por falta de tiempo podrán ser enviadas al siguiente mail consultapublicacmc@viedma.gob.ar
Desde la Municipalidad de Viedma se invita a la comunidad a participar.






