Se realiza en Viedma un juicio contra un hombre acusado de abusar sexualmente contra una niña

Comenzó en Viedma un debate oral y público contra un hombre acusado de haber perpetrado diversos hechos de abuso sexual simple en contra de una niña. El juicio se extenderá por los próximos tres días previendo que los alegatos finales se realicen el jueves.

Según la acusación, los diversos episodios se produjeron cuando la víctima era aún menor de edad, momento en que el hombre alquilaba un local dentro del terreno en el que se encuentra la casa familiar de la niña y mantenía vínculo cotidiano a partir de la amistad entre ella y sus hijos.

La audiencia inicial comenzó con la realización de los alegatos en los que la fiscalía describió los tres episodios calificados como abuso sexual simple, todos ellos ocurridos en la ciudad de Viedma. Detalló el contexto en el habrían sucedido y enumeró quiénes serán los y las testigos convocadas para acreditarlos.

El abogado defensor del imputado, en tanto, también mencionó quiénes serán las personas a través de las cuales intentará probar que el hombre no es culpable.

Culminada la instancia, declaró la víctima que en la actualidad es mayor de edad y relató cada uno de los sucesos que vivió con el hombre. Luego de ello lo hizo la directora del colegio al que asistía en aquel momento, en donde pudo contar por primera vez lo situación que había padecido. También prestaron declaración dos testigos por parte de la defensa y para las próximas jornadas se prevé la declaración de familiares y amigas de la víctima.

A pedido de la acusación, el tribunal de juicio dispuso el resguardo de la identidad de la víctima, en atención a la naturaleza de los delitos juzgados. La medida se mantendrá durante todo el desarrollo del proceso, con el objetivo de proteger la intimidad y los derechos de la persona damnificada.