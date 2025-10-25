Se realiza el juicio por homicidio de adolescente ocurrido en el barrio Mi Bandera

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Reddit (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Pinterest (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Pocket (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para imprimir (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Finalizó, luego de varias instancias, el control de acusaciómn de la causa en la que se investiga el homicidio de un adolescente de 16 años, ocurrido el 9 de mayo de 2024 en el barrio Mi Bandera de Viedma.

El primero de los hechos que serán objeto de este debate, fue el sucedido alrededor de las 21:14 horas, cuando el imputado habría efectuado un disparo con un revólver calibre 32 largo en la intersección de calles 22 y 23, que impactó en la espalda de la víctima y le provocó la muerte por una hemorragia interna.

El segundo hecho tuvo lugar minutos después, en calles 20 y 23, cuando el acusado habría amenazado con el mismo arma a otro joven que lo increpó por lo sucedido.

El último de ellos ocurrió en el mismo contexto, al comprobarse que el imputado poseía el arma de fuego sin la debida autorización legal.

La calificación legal atribuída es la de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, amenazas agravadas por el uso de arma y tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil, todos en concurso real, de acuerdo con los artículos 79, 41 bis, 149 bis, 189 bis y 55 del Código Penal.

Durante el juicio, la Fiscalía ofrecerá la declaración de testigos, entre los cuales se cuentan familiares de la víctima, vecinos y personal policial que intervino en la investigación.

También harán lo propio peritos de las áreas de Criminalística, Bioquímica, Medicina Legal y Reconstrucción Judicial, quienes expondrán sobre los distintos informes técnicos incorporados a la causa.

Entre las pruebas admitidas se encuentran la reproducción de la entrevista en Cámara Gesell a un testigo presencial, pericias balísticas y de autopsia, informes toxicológicos de imputado y víctima, reconstrucciones judiciales del hecho y análisis técnicos de las prendas y elementos secuestrados.

La defensa particular del imputado presentará pruebas acordes a sus intereses procesales.

En tanto, la querella, que representa a la familia del adolescente fallecido, acompañó la acusación fiscal y adhirió a la calificación legal atribuida.

El tribunal que intervendrá en el debate estará integrado por jueces profesionales, dado que la pena solicitada por la acusación es inferior a doce años de prisión. Se solicitará a la Oficina Judicial fije en los próximos días la fecha de inicio del juicio oral.

Por último, en la jornada se llevó a cabo una audiencia donde se ratificó la competencia del tribunal colegiado en contra de la petición de la defensa de juicio por jurado.