Se limita la circulación sin motivo justificable en San Antonio entre las rutas 3 y 251

El Intendente de San Antonio, dando a conocer los nuevos casos.

Se suspenden excepcional y temporalmente:

– ACTIVIDADES RECREATIVAS / DEPORTIVAS al aire libre y en espacios cerrados en su totalidad, sin excepción, incluidos gimnasios, canchas de paddle, entrenamientos individuales de cualquier disciplina, zumba, box y toda otra disciplina afín. Playas. Plazas. Caminatas. Pesca recreativa en todo el ejido.

– ACTIVIDADES CULTURALES, artísticas, recreativas, musicales de cualquier índole, en dependencias públicas y privadas.

– ACTIVIDADES SOCIALES, Ferias barriales, velatorios, actividad universitaria pública o privada, presencial dentro del ejido. Actividad religiosa de toda índole. Permanencia en restaurantes, confiterías, bares, cervecerías. Atención presencial en estudios jurídicos, contables, de ingeniería, arquitectura, y todo otro afín.

• SE LIMITA EL HORARIO DE CIRCULACIÓN A LAS 20HS.

• Se limita la circulación SIN MOTIVO JUSTIFICABLE entre los tres centros urbanos de nuestro ejido incluido el cruce de rutas 3 y 251.

• COMERCIOS ESENCIALES, abrirán sus puertas para la atención al público de lunes a sábado de 08 a 20:00 hs (panaderías, verdulerías, despensas, mercados, minimercados, despensas de proximidad, supermercados, carnicerías, kioscos y drugstores etc) Farmacias funcionan con rotación de “turnos”.

• COMERCIOS ESENCIALES – ESTACIONES DE SERVICIO. Expendio de combustible: Apertura todos los días de 06 a 22 hs. Guardias mínimas solo expendio de combustible a organismos exceptuados por DNU 297/2020: todos los días de 22 a 06 hs, incluyendo vehículos particulares por razones de fuerza mayor.

• COMERCIOS NO ESENCIALES, NO GASTRONOMICOS abrirán sus puertas para la atención al público de lunes a sábado de 08 a 20:00 hs.

• COMERCIOS NO ESENCIALES GASTRONOMICOS, se autorizan a funcionar a los rubros mentados los días lunes a sábado hasta las 22:00 hs con modalidad DELIVERY- TAKE AWAY (bares, restaurantes, cafés, confiterías etc).

DIA DOMINGO

* COMERCIO ESENCIAL DE CERCANIA. Se permitirá abrir sus puertas en horarios de 09 a 20, con permanencia solo de tres clientes, vedando la apertura a comercios de concurrencia masiva como supermercados y comercios esenciales de más de 100 metros cuadrados.

DISPOSICIONES APLICABLES AL OPERATIVO CERROJO.

• DOMINGO CERRADO Se mantiene para el día domingo el cierre total de los retenes de control, salvo las excepciones enmarcadas en la normativa específica.

• PLAYA DE TRANSFERENCIA Se mantiene la modalidad de trasbordo, supervisión y acompañamiento para proveedores y empresas.

• RESIDENTES FUERA DEL EJIDO toda persona con residencia y/o domicilio en el ejido sanantoniense que viaje a cualquier punto de la provincia o del país, incluido campos aledaños a nuestro municipio, deberá someterse a cuarentena obligatoria a su regreso.

La restricciones establecidas por el COEM San Antonio podrán modificarse, extenderse, restringirse o ampliarse, conforme vaya avanzando, retrocediendo o manteniéndose la curva de infectados o contagiados de la pandemia COVID-19.

Se insta a la comunidad al cumplimiento de las mismas y aseverar los cuidados

• USO OBLIGATORIO DE BARBIJOS/CUBREBOCAS

• MANTENER LA DISTANCIA FISICA DE 2 MTS

• HIGIENIZAR MANOS Y SUPERFICIES ASIDUAMENTE

Asimismo, se recomienda:

QUEDARSE EN CASA, Y ANTE CUALQUIER SÍNTOMÁS

● TEMPERATURA MAYOR DE 37.5

● DOLOR DE GARGANTA

● DIFICULTAD RESPIRATORIA

● DIARREA

● VÓMITOS

● DOLOR DE CABEZA

● FALTA DE GUSTO O DE OLFATO

NO IR AL HOsPITAL SINO LLAMAR AL 107 – 02934 430472 (SAO)/ 02930 497100 (LG)