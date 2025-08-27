Se le formularon cargos a un hombre acusado de abusar de una mujer en San Javie

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

El Ministerio Público imputó a un hombre, acusándolo de haber abusado sexualmente de una mujer. En la audiencia de formulación de cargos se requirió además, que se prorroguen las medidas cautelares que ya le habían sido impuestas al imputado.

Según la Fiscalía el hecho se habría perpetrado a principio de este año en una zona no urbana de San Javier. El hombre transitaba con la víctima en su vehículo, cuando en un camino vecinal detuvo la marcha y perpetró el abuso.

La conducta descripta fue calificada legalmente como abuso sexual con acceso carnal, tal lo descripto en el artículo 119, tercer párrafo, y 45 por la calidad de autor, ambos del Código Penal.

La Fiscalía describió los diversos indicios que sustentan la acusación; relató los hechos tal como fueron denunciados y agregó que el informe del Cuerpo Médico Forense arrojó compatibilidad de ADN en las muestras tomadas cuando se produjo el hecho. Ello, junto con los resultados de pericias psiquiátricas que dan cuenta de la existencia de stress post trauma, desestiman una teoría defensista de un eventual consentimiento.

Agregó que desde el momento del hecho se trabaja con la víctima, a través de la intervención de la Oficina de Atención del Ministerio Público Fiscal y del Servicio de Atención Territorial del Ministerio de Desarrollo Social, atendiendo las situaciones de vulnerabilidad de la mujer.

El abogado particular del hombre no se opuso a los planteos efectuados, luego de lo cual la jueza de garantías Georgina Amaro tuvo por formulados los cargos y dispuso que se mantengan vigentes por los próximos cuatro meses las medidas cautelares ya impuestas tal lo requerido por la Fiscal.