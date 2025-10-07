Se lanzó en Rio Negro la campaña para prevenir el cáncer de mama

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Reddit (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Pinterest (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Pocket (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para imprimir (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

En el marco del Mes de la Prevención del Cáncer de Mama, el Gobierno Provincial lanzó en Las Grutas la campaña provincial bajo el lema: «Hacete la mamografía, detectar el cáncer a tiempo es posible», con la que se busca movilizar a mujeres de 50 a 69 años para que accedan al estudio de manera gratuita, sencilla y sin necesidad de contar con orden médica en los hospitales públicos de la provincia.

El acto, que tuvo lugar en el Hospital de Las Grutas, fue encabezado por el Ministro de Salud, Demetrio Thalasselis. Además contó con la participación de organizaciones clave como AIUN KAWEN y ALCEC.

La actividad, coordinada por el Ministerio de Salud, finalizó con una caminata bajo la consigna: “Caminemos juntos por la prevención del cáncer de mama”, de la que participaron las comunidades de Las Grutas y San Antonio Oeste.

Federalización y alta definición: una red de 12 mamógrafos

En la jornada, el Ministro Thalaselis presentó la consolidación de la Red Provincial de Mamógrafos, compuesta por 12 equipos distribuidos estratégicamente para garantizar el acceso en todo el territorio rionegrino.

“Hoy presentamos la Red Provincial de Mamógrafos, integrada por equipos disponibles en hospitales de la provincia. Esta red garantiza que cada mujer, viva donde viva, tenga acceso a estudios de calidad y de manera gratuita en el sistema público,” indicó Thalaselis.

Entre los hitos destacados del año, se encuentran:

Región Sur conectada: la puesta en funcionamiento del mamógrafo del Hospital Rogelio Cortizo de Ingeniero Jacobacci, el primer equipo instalado en la Región Sur rionegrina.

Modernización costera: la incorporación del mamógrafo digital en el Hospital “Aníbal Serra” de San Antonio Oeste.

Diagnóstico de última generación: se sumaron dos equipos nuevos en Viedma y Bariloche, y tres estaciones de trabajo con monitores de alta definición en General Roca, Allen y Cipolletti, mejorando la calidad de las imágenes para un diagnóstico más preciso.

El Ministro Thalaselis hizo hincapié en el uso pionero de la tecnología para salvar vidas. El Hospital de San Antonio Oeste fue el primero en ingresar una mamografía a la Historia de Salud Integrada (HSI), una plataforma que está revolucionando la telemedicina en Río Negro.

Este avance permitió que la médica informante, ubicada a cientos de kilómetros en el Hospital Artémides Zatti de Viedma, recibiera el estudio de alta calidad al instante para su análisis, acelerando el diagnóstico.

La HSI garantiza, continuidad de cuidado, ya que cualquier profesional de la red podrá en el futuro acceder al historial de salud completo del paciente con solo el DNI.

La interconexión permite que los estudios sean informados por especialistas sin importar su ubicación física, crucial en zonas de difícil acceso.

El objetivo: superar el 90% de sobrevida

El Secretario de Salud, Dr. Leonardo Gil, destacó la urgencia de la campaña, citando datos estadísticos que refuerzan la política de prevención.

“El objetivo de esta campaña es concientizar sobre la importancia de la detección temprana, promoviendo el acceso oportuno. Sabemos que detectado a tiempo, el cáncer de mama tiene más del 90% de posibilidades de curación,” señaló Gil.

A lo largo de todo octubre, la campaña se centrará en dos ejes: facilitar el acceso, con horarios extendidos en los hospitales con mamógrafos; y educación y comunidad, con charlas informativas y caminatas simultáneas en la semana del 19 de octubre.

Acompañaron el acto los Secretarios de Salud, Leonardo Gil, y de Coordinación Operativa de Salud, Sergio Wisky; la Subsecretaria de Articulación de Programas de Salud, Marina Deorsola; los directores de los hospitales de Las Grutas, Pablo Duna, y de San Antonio Oeste, Paula Iaquinta, y la Legisladora Marcela Rossio.