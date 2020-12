Se inicia el proceso electoral y la UCR se apresta a renovar autoridades

Así se expresaron ante la consulta sobre la reunión convocada para el próximo 8 de diciembre. Al respecto Cristian Sandoval manifestó “tarde pero se dieron cuenta de que la resolución Nº 2 no resiste un examen legal porque la mesa no tiene las facultades que se arrogó.

La convocatoria para el 8 de diciembre también tiene vicios de legalidad, no dice si la mesa de la convención puede votar o no, que pasa en caso de empate en la votación y tampoco dice cuál es el marco legal en el que interviene la mesa de la convención, ya que en caso de que se sostenga la resolución Nº 2 o se apruebe como se dice por lo bajo, una mesa de transición, ambas decisiones implican una modificación a la carta orgánica y no da el plazo para convocar a la convención para votar ese tema. Con lo cual el 10 vencen todos los mandatos y el comité queda acéfalo”.

Celebramos si el dictado de un cronograma que nos va a dar los plazos marco para poder iniciar las conversaciones con los sectores internos, de todas formas presentaremos lista para las internas. Tenemos un candidato joven, con llegada a la provincia, de extracción sindical, que es algo totalmente nuevo en el partido y con muchas ganas de trabajar para que el partido pueda recomponer el dialogo con los afiliados y ser una opción para la sociedad. Algo que siempre nos caracterizó es trabajar por el partido y no por los intereses personales. El partido se reconstruye de las bases hacia arriba y no al revés. Es importante tener un partido con un proyecto político, hoy el comité central se asimila a una agencia de noticias legislativas. Seguramente la semana que viene ya presentaremos oficialmente a nuestros candidatos y la plataforma de gobierno para el partido.

Jorge Sappia

Asimismo como primera actividad de campaña se va organizó una reunión vía zoom para Rio Negro, en la que participará Jorge Sappia, actual presidente de la Convención Nacional del radicalismo y cuyo pensamiento está en línea con lo que vienen pregonando la Raúl Alfonsín y el Movimiento Nacional de la Militancia Radical en Río Negro.

Esa reunión tiene fecha para el 18 de diciembre y este fin ya comienzan a circular los flyer para convocar a los radicales a escuchar a otro radical que también sostiene entre otras cosa que el radicalismo nada tiene que hacer en Cambiemos.