Se incrementaron los casos de estafas telefónicas y virtuales

En todos los casos se intenta obtener datos de cuentas bancarias al tiempo que inducen a las personas a realizar transferencias, por lo cual es importante no brindar ningún tipo de información personal y dar aviso a la Policía de Río Negro.

Ante esta situación se brindan las siguientes recomendaciones:

– No abrir correos electrónicos sospechosos y en caso de hacerlo, no hacer click en los enlaces que traigan consigo ni tampoco en los archivos adjuntos.

– Para acceder al bono de Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) nadie, absolutamente nadie, debe solicitar datos personales y de accesos a home banking, aún cuando mencionan que son personal de ANSES.

– No informar claves de acceso de cajeros y home banking. Las mismas son personales, por lo que no se debe permitir que nadie las conozca. Las entidades bancarias nunca solicitan claves o información financiera a través de correos electrónicos, por ende no hay que responderlos.

– No brindar datos confidenciales ni claves a través de llamados telefónicos o mensajes de texto.

– No proporcionar los números de la tarjeta de crédito o débito mediante llamados telefónicos ni mails.

– No se debe enviar dinero ni dar información ante un pedido. Los estafadores suelen hacerse pasar por alguien de confianza (familiar, banco, comercio).

– No pagar por adelantado a cambio de una promesa. Muchas estafas se consuman porque se insta a pagar por adelantado para aliviar una deuda de impuestos o créditos hipotecarios, acceder a un préstamo, adelanto para recibir un premio.

Ante la duda siempre cortar la comunicación en las llamadas telefónicas, o no ingresar a links ni responder el mail en caso de correos electrónicos engañosos.

Hay llamadas o mails que pueden recibirse sin que impliquen una estafa, son las que informan sobre un producto, servicio o situación pero no solicitan ningún tipo de información confidencial como datos bancarios, claves de acceso, etc.

Ante cualquier consulta los consumidores pueden acercarse a las oficinas de la Agencia de Recaudación de la Provincia, Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC), ingresar a www.defensadelconsumidor.rionegro.gov.ar o escribir a defensaconsumidor@agencia.rionegro.gov.ar