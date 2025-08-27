Se incendió un taxi en en la zona céntrica de Patagones

miércoles 27 de agosto de 2025

Daños casi totales fue el saldo del incendio de un auto ocurrido en la calle Mitre de Carmen de Patagones.

Ocasionales testigos indicaron que un Fiat Uno que realizaba el trabajo de taxi, por un aparente desperfecto mecánico, tomo fue en la zona del motor y rápidamente las llamas envolvieron al vehículo dañándolo casi por completo.

Afortunadamente su conductor no habría sufrido heridas y pudo bajar del rodado a tiempo.

En el lugar trabajaron los Bomberos Voluntarios de Carmen de Patagones, personal de Salud, Defensa y la Policía Comunal.

FUENTE La Nueva